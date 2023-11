Według doniesień włoskich mediów Stefano Pioli rozważa zmianę systemu gry Milanu na starcie z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów. Wynika to z problemów kadrowych Rossonerich w ofensywie.

IMAGO / Fabrizio Carabelli Na zdjęciu: Stefano Pioli

Milan wciąż ma duże problemy kadrowe

Wielu piłkarzy Rossonerich jest kontuzjowanych

Pioli z uwagi na to rozważa zmianę systemu gry

Pioli zmieni ustawienie Milanu

Wtorkowy mecz Milanu z Borussią Dortmund może być kluczowy dla losów awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Po czterech kolejkach BVB jest zaskakującym liderem grupy z siedmioma punktami, a za nią plasuje się Paris Saint-Germain z sześcioma oczkami na koncie. Rossoneri mają ich pięć, Newcastle United cztery.

Wszystko wskazuje na to, że w tym pojedynku nadal niezdolni do gry będą kontuzjowani piłkarze Milanu: Rafael Leao oraz Noah Okafor, co mocno ogranicza Stefano Piolego w ofensywie. Urazy leczą także Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Ismael Bennacer, Mattia Caldara, Marco Pellegrino i Marco Sportiello.

Dobra wiadomość dla trenera jest taka, że Olivier Giroud jest dostępny na mecz z BVB, ponieważ jego zawieszenie na dwa spotkania dotyczy wyłącznie Serie A. Mając to na uwadze oraz powrót Rubena Loftusa-Cheeka po kontuzji, Pioli podobno rozważa zmianę systemu. Milan we wtorek ma zagrać w formacji 4-2-3-1 z Loftusem-Chekiem w bardziej ofensywnej roli, a po bokach będą wspierać go Samuel Chukwueze i Christian Pulisić.

