W pierwszym spotkaniu 28. kolejki Serie A trzy punkty trafiły na konto Genoi, która w wyjazdowym spotkaniu pokonała 2:1 Parmę. Ozdobą tego spotkania było trafienie Graziane Pelle.

Bajeczne trafienie Pelle

Parma do piątkowego spotkania przystępowała podbudowana niespodzianką, którą sprawiła w ostatniej kolejce pokonując 2:0 Romę. Teraz chciała potwierdzić, że zwycięstwo to nie było dziełem przypadku. Okazję ku temu miała bardzo dobrą, bowiem jej rywalem była pozostająca bez wygranej od sześciu meczów Genoa.

Spotkanie świetnie ułożyło się dla gospodarzy, którzy w 16. minucie objęli prowadzenie. Kapitalne trafienie na swoje konto zapisał Graziano Pelle, który po zgraniu piłki przez Juraja Kuckę spod linii końcowej, przyjął ją na klatkę piersiową, a następnie uderzeniem przewrotką nie dał szans bramkarzowi rywali. Jak się okazało był to jedyny gol w pierwszych trzech kwadransach tego pojedynku.

Scamacca zapewnił trzy punkty Genoi

Druga odsłona meczu świetnie ułożyła się jednak dla gości z Genui, którzy już pięć minut po wznowieniu gry doprowadzili do wyrównania. Po dośrodkowaniu z lewej strony piłka trafiła do ustawionego z prawej strony pola karnego Davide’a Zappacosty. Zawodnik gości zdecydował się na wstrzelenie jej przed bramkę, co wykorzystał Gianluca Scamacca trafiając do siatki z czterech metrów.

Genoa poszła za ciosem i w 69. minucie zdobyła drugiego gola. Po raz drugi na listę strzelców wpisał się Scamacca, który tym razem zaskoczył Luigiego Sepe mocnym strzałem z dystansu. Było to trafienie na wagę zwycięstwa, bowiem Parmie nie udało się już w żaden sposób odpowiedzieć.