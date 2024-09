Hit Serie A zawiódł. Juventus i Roma dzielą się punktami

Juventus w ostatnim meczu 3. kolejki podejmowała przed własną publicznością AS Romę. Spotkanie finalnie zakończyło się bezbramkowym remisem. Rywalizacja nie spełniła oczekiwań kibiców.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Federico Gatti oraz Zeki Celik

Juventus remisuje z Romą

W 3. serii gier rozgrywek Serie A mieliśmy wiele hitowych start. Jedno z nich zamykało niedzielne zmagania na boiskach włoskiej elity. A w nim Juventus przed własną publicznością mierzył się z AS Romą. Na papierze zdecydowanym faworytem tego starcia była “Stara Dama”, która znakomicie weszła w nowy sezon. Podopieczni Daniele De Rossiego na początku kampanii zawodzą, czego potwierdzeniem są ich wyniki – jeden punkt w dwóch meczach.

Pierwsza odsłona rywalizacji na Allianz Stadium zawiodła. Kibice spodziewali się ofensywnej gry zarówno z jednej jak i drugiej strony. A tymczasem otrzymali starcie, w której najlepszymi graczami byli defensorzy. W zespole Juventusu imponował Federico Gatti, natomiast po drugiej stronie Evan Ndicka. Drużyny nie potrafiły znaleźć sposoby na przedarcie się przed mury obronne, dlatego na przerwę schodziły z bezbramkowym rezultatem.

W drugiej połowie gra nie uległa zmianie. Juventus i Roma tworzyły sytuacji jak na lekarstwo, a najlepszą okazję do strzelenia gola miał Kenan Yildiz. Uderzenia Turka jednak zostało zablokowane. Trudno znaleźć cokolwiek pozytywnego w ofensywnej grze drużyn tego dnia. Sami bramkarze nie mieli zbyt wielu okazji do zaprezentowania swoich umiejętności. Rywalizacja finalnie zakończyła się bezbramkowym remisem i jest to jak najbardziej sprawiedliwy wynik.

Juventus w kolejnym meczu ligowym zmierzy się z Empoli. AS Roma natomiast podejmie Genoę.

Juventus – AS Roma 0:0

