Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny w kadrze meczowej Juventusu

Wojciech Szczęsny w ostatnim meczu przeciwko Torino doznał kontuzji. Polak został uderzony w twarz w walce o piłkę w polu karnym. Jak się później okazało, bramkarz Juventusu musiał przejść operację, bowiem doznał złamania nosa. Z początku sugerowano, że przerwa w grze reprezentanta Polski potrwa przynajmniej kilkanaście dni, lecz ostatecznie 34-latek wrócił szybciej, niż zakładano.

Portal Football Italia poinformował, że Szczęsny znalazł się w kadrze meczowej Juventusu na zbliżający się mecz z Cagliari w 33. kolejce Serie A. Choć nie wiadomo do końca czy podstawowy bramkarz wystąpi w tym starciu, to sam fakt tak szybkiego powrotu do zdrowia na pewno cieszy zarówno kibiców Bianconeri, jak i reprezentacji Polski.

📝 La lista dei convocati di mister Allegri per #CagliariJuve ✍🏻⤵️ pic.twitter.com/OljPyYOlir — JuventusFC (@juventusfc) April 18, 2024

Do gry wraca również Arkadiusz Milik

Powrót Szczęsnego to nie jedyna dobra wiadomość. Po kontuzji mięśniowej do gry wraca także Arkadiusz Milik. Napastnik pauzował od 16 marca, lecz w meczu z beniaminkiem będzie miał szanse na złapanie pierwszych minut od ponad miesiąca. Dla 30-latka aktualny sezon nie należy do udanych, bowiem Milik gra mniej, niż w poprzedniej kampanii. Łącznie urodzony w Tychach zawodnik wystąpił w 28 meczach, w których strzelił 6 goli. Na boisku spędził jednak tylko 865 minut.

Kadra Juventusu na mecz z Cagliari: Szczęsny, Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalo, Locatelli, Kostic, McKennie, Weah, Rabiot, Nicolussi-Caviglia, Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling-Junior.