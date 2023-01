Pressfocus Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny zdecydowanie mógł zapisać sobotę do udanych. Polak zanotował kilka kluczowych interwencji, a jego Juventus wygrał z Udinese 1:0, notując tym samym ósme ligowe zwycięstwo z rzędu. Włoscy dziennikarze zachwycali się formą bramkarza.

Juventus wygrał w sobotę 1:0 z Udinese

Stara Dama zanotowała tym samym ósme ligowe zwycięstwo z rzędu

Jednym z bohaterów Juve był Wojciech Szczęsny, który popisał się kilkoma paradami

Doskonała forma Wojtka Szczęsnego

Sobotni mecz z Udinese Calcio nie należał do najłatwiejszych dla Juventusu. Stara Dama długo nie mogła napocząć rywala, ale ostatecznie dzięki trafieniu Danilo z 86 minuty triumfowała 1:0. Jednym z autorów sukcesu był również Wojciech Szczęsny, który zanotował tego wieczora wiele udanych interwencji, co nie uszło uwadze włoskich mediów.

Dzięki wygranej z Udinese Juventus wyprzedził w tabeli Serie A Milan, który ma jednak zaległy mecz do rozegrania. Stara Dama dopisała do swojego konta ósme ligowe zwycięstwo z rzędu, co nie byłoby możliwe, gdyby nie parady Szczęsnego.

Ten pan zaliczył – uwaga – 82 % występów z czystym kontem w obecnym sezonie Serie A. Wśród bramkarzy, którzy rozegrali minimum pięć meczów, jest to oczywiście najlepszy wynik.



1. Szczęsny (Juventus) – 82 % (9/11)

2. Perin (Juventus) – 57 % (4/7)

3. Provedel (Lazio) – 56 % (9/16) pic.twitter.com/a2Rq1Oriik — Wojtek Papuga (@WojtekPapuga) January 7, 2023

Od redakcji La Gazzetta dello Sport Polak otrzymał wysoką notę “7”.

“Człowiek, którego można nazwać gwarancją bezpieczeństwa. Wykazał się zwłaszcza przy strzale Walace’a. Była to tak dobra interwencja, jak jego popisy w trakcie mundialu. Przez resztę meczu rywale mu nie zagrozili” – napisano.

Nieco niżej, bo na “6,5” postawę Wojciecha Szczęsnego oceniła redakcja Calciomercato.com.

“Zawsze bronił. Decydująca interwencja po strzale głową Walace’a” – uzasadnili swój wybór dziennikarze.

W 66 minucie na placu gry pojawił się również Arkadiusz Milik, ale nie miał aż takiego wpływu na wynik meczu co Szczęsny. Mimo to uczestniczył często w grze ofensywnej i może zaliczyć sobie tę zmianę do całkiem udanych.