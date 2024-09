Inter wciąż pracuje nad projektem nowego stadionu. Ma dwie opcje

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Marcus Thuram, Lautaro Martinez

Inter Mediolan ugrzązł w temacie nowego stadionu

Inter wciąż pracuje nad dwoma scenariuszami dotyczącymi nowego stadionu. Pierwszy z nich to wspólny projekt z Milanem dotyczący modernizacji obecnego stadionu Giuseppe Meazza w dzielnicy San Siro. Projekt ten przeszedł przez wiele etapów — od zmienianych i anulowanych planów po publiczne debaty oraz burzliwe relacje z burmistrzem Giuseppe Sala i jego radą miejską. Proces ten toczy się jednak powoli, a kluby co chwilę natrafiają na kolejne przeszkody.

Druga opcja to przeprowadzka do Rozzano, gdzie klub ma już wyłączność na grunty sąsiadujące z gminą Assago. Ten scenariusz zakłada budowę nowego stadionu tylko dla Interu, co oznaczałoby odejście od dzielonego z Milanem San Siro.

Inter z niecierpliwością czeka na decyzję, którą drogą pójść, z priorytetem dla San Siro ze względu na jego „mediolańskość” i historyczne znaczenie, pod warunkiem, że modernizacja może być szybko zrealizowana i stadion będzie odpowiadał nowoczesnym standardom. Dyrektor generalny do spraw korporacyjnych, Alessandro Antonello, obecny na wyścigu Formuły 1 w Monzy, potwierdził w rozmowie z “Il Giornale” aktualny stan rzeczy. – W kontekście Euro 2032, mamy nadzieję, że Włochy będą miały nową infrastrukturę. San Siro? Zobaczymy, czy uda się to odblokować, a równocześnie posuwamy się naprzód w Rozzano. Ważne jest dążenie do celu, jakim jest nowoczesny stadion.

Decyzja o nowym stadionie pozostaje otwarta, a klub musi rozważyć wszystkie za i przeciw obu opcji. Jednak niezależnie od wybranego kierunku, Inter jest zdeterminowany, aby mieć stadion na miarę współczesnych potrzeb i aspiracji klubu.

