Legendy ostro krytykują Man Utd. Wieszczą zwolnienie Ten Haga

Na zdjęciu: Erik ten Hag

Neville i Keane nie pozostawili suchej nitki na Man Utd

Roy Keane nazwał występ Manchesteru United „szokującym”, podkreślając, że każda akcja Liverpoolu mogła zakończyć się golem. – Można próbować to jakoś ubrać w słowa, ale United byli naprawdę szokujący. Za każdym razem, gdy Liverpool atakował, wyglądało to, jakby mieli strzelić gola – stwierdził były kapitan Czerwonych Diabłów w rozmowie ze “Sky Sports”. – Martwiłbym się o menedżera. Nigdy bym nie powiedział, że oczekuję, że menedżer straci pracę, ale presja musi narastać.

Jego były kolega z drużyny, Gary Neville, był nieco łagodniejszy, ale również nie omieszkał skrytykować błędów, które popełniała drużyna. Neville uważa, że Erik ten Hag jest na razie bezpieczny, ale zaznacza, że Holender musi szybko udowodnić, że United są kandydatami do pierwszej czwórki. – Erik ten Hag będzie musiał doprowadzić klub do miejsca, w którym będą walczyć o Ligę Mistrzów w okolicach świąt Bożego Narodzenia, inaczej będzie miał problemy. On o tym wie. Nie może być na ósmym miejscu pod koniec listopada – powiedział Neville.

Inni eksperci, jak Jamie Carragher, nie pozostawili suchej nitki na obecnej sytuacji w klubie, prognozując, że dni Ten Haga na Old Trafford mogą być policzone. – Ten Hag powiedział, że zobaczymy, gdzie United będzie na koniec sezonu, ale w takiej sytuacji byłbym zaskoczony, gdyby nadal był na stanowisku – ocenił były obrońca Liverpoolu. – To wygląda na wielki bałagan. Właściciele nie chcieli go zatrzymać. Kręcili się po Europie, sprawdzając, czy znajdą kogoś lepszego, ale nie mieli odwagi, żeby dokonać zmiany. To tylko opóźnia nieuniknione.

Manchester United po trzech kolejkach nowego sezonu Premier League ma na swoim koncie tylko trzy punkty po trzech meczach i zajmuje odległe czternaste miejsce w ligowej tabeli.

