Inzaghi docenił transfer Zielińskiego. Miłe słowa o polskim pomocniku

Simone Inzaghi przed startem nowego sezonu Serie A docenił transfer Piotra Zielińskiego. Szkoleniowiec Interu Mediolan wierzy, że sprowadzenie reprezentanta Polski wniesie do zespołu więcej jakości w środku pola.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zielinski

Inzaghi zadowolony z transferu Zielińskiego do Interu

Simone Inzaghi przygotowuje Inter na pierwszy mecz Serie A w tym sezonie, który odbędzie się na stadionie Marassi przeciwko Genoi. Nerazzurri wracają na boisko już w sobotę, 17 sierpnia, o godzinie 18:30, by zmierzyć się z drużyną Grifone. Szkoleniowiec w rozmowie z DAZN, podkreśla wagę nadchodzącego sezonu, zwracając uwagę na konieczność uniknięcia błędów, które popełniali wcześniejsi mistrzowie.

– Po zdobyciu drugiej gwiazdki musimy poprawić nasze zaangażowanie. Obrońcy tytułu mieli w ostatnich sezonach pewne problemy, a my musimy ich unikać, dlatego kładę nacisk na poświęcenie i skupienie na boisku – mówi Inzaghi.

Inter tego lata dokonał kilku kluczowych transferów, w tym pozyskania Josepa Martineza, Mehdi Taremiego i Piotra Zielińskiego. Inzaghi jest zadowolony z nowych nabytków. Jednak mimo tych wzmocnień, trener podkreśla, że drużyna nadal potrzebuje nowego obrońcy. Brak Tajona Buchanana, który doznał kontuzji kości piszczelowej podczas zgrupowania reprezentacji, zmusza Inter do poszukiwania jego zastępcy.

– Zieliński to doskonałe wzmocnienie. Mój środek pola musi mieć jakość, a teraz zyskaliśmy jej jeszcze więcej. To już był jakościowy skład, a teraz dodaliśmy do niego Zielińskiego – kontynuuje Inzaghi.

Inter ma przed sobą wymagający sezon, w którym planuje stawić czoła nie tylko w Serie A, ale także na arenie międzynarodowej. W ubiegłych latach Nerazzurri osiągnęli finał Ligi Mistrzów. – Najlepsze kluby grają w Lidze Mistrzów, a ich budżety różnią się od naszych. W tym sezonie możemy rozegrać 68-69 meczów, a z meczami reprezentacyjnymi liczba ta może jeszcze wzrosnąć. To będzie wymagająca kampania.

