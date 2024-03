IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik w ostatnim meczu zdobył gola

Polak trafił do siatki w domowej rywalizacji z Atalantą

Pomimo tego dziennikarze z Włoch mają wiele uwag pod jego adresem

Cóż…

Arkadiusz Milik nie jest podstawowym graczem Juventusu Turyn w tym sezonie. Właściwie można powiedzieć, że Polak jest w pewnym stopniu przywiązany do wchodzenia tylko z ławki rezerwowych. Niemniej w weekendowym starciu z Atalantą Bergamo wybiegł on w podstawowym składzie. 30-latek odwdzięczył się golem, ale pomimo pokonania bramkarza rywali doczekał się sporej ilości gorzkich słów po występie. W takim tonie wypowiedzieli się m.in. dziennikarze tamtejszego “Eurosportu”.

– Do momentu strzelenia bramki na boisku robił bardzo niewiele. Jednak jako napastnik jest on rozliczany z tego, ile strzela. A to mu się dzisiaj udało i nieco przyćmiło rażąco słaby występ – czytamy.

– Był nieco zagubiony w pierwszej połowie, ale w drugiej odnalazł się w nieco bardziej skutecznej formie – dodaje serwis “TuttoJuve”.

