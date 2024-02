Imago / Marco Canoniero Na zdjęciu: Oliver Giroud

AC Milan wciąż nie otrzymał ostatecznej odpowiedzi od Olivera Giroud ws. przedłużenia kontraktu. Obecna umowa napastnika wygasa wraz z zakończeniem sezonu, a Francuz znajduje się w kręgu zainteresowań amerykańskich drużyn. Dyrektor generalny klubu przyznaje jednak, że jeśli tylko 37-latek wyrazi taką wolę, to dostanie nową umowę.

– Jest zbyt wcześnie, aby rozmawiać o jego przyszłości. Drzwi wciąż są otwarte, jeśli zdecyduje się zostać – powiedział Giorgio Furlani cytowany przez Fabrizio Romano.

Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku Mike’a Maignana. Francuski golkiper wciąż ma ważną umowę przez najbliższe dwa lata. Choć Francuz co jakiś czas jest łączony z transferem do innego klubu, to w Mediolanie wierzą, ze uda im się zatrzymać gwiazdę na dłużej.

– Nowy kontrakt dla Maignana? Jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie i wciąż ma dwa lata kontraktu z nami. Mamy nadzieję, że Mike zostanie z nami przez wiele lat – wyjaśnił dyrektor generalny Rossonerrich.

AC Milan zajmuje 3. miejsce w Serie A po 24. kolejkach. Do lidera tracą 8 punktów, aczkolwiek mają jeden mieć więcej niż Inter.