Milan szuka nowego trenera. Jest kolejny kandydat na miejsce Fonseki

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Moyes może zostać nowym trenerem AC Milan

AC Milan wygrał tylko jeden mecz w obecnej kampanii. Słaba dyspozycja sprawiła, że Rossoneri postawili ultimatum Paulo Fonsece. Według “Gazzetta dello Sport” oraz “Sky Sport Italia”, porażka w niedzielnych derbach może oznaczać koniec jego kadencji. Władze Milanu już rozpoczęły rozmowy z potencjalnymi następcami, a na czele listy kandydatów znajdują się Edin Terzic, były trener Borussii Dortmund, oraz Maurizio Sarri, były szkoleniowiec m.in. Lazio i Juventusu.

Edin Terzić był obecny na meczu Milanu z Liverpoolem w Lidze Mistrzów, co wzbudziło spekulacje na temat jego związku z klubem. Choć jego obecność na stadionie nie musi być bezpośrednio powiązana z tymi plotkami, Niemiec jest jednym z głównych kandydatów do objęcia stanowiska. Maurizio Sarri, który od marca pozostaje bez klubu, również wyraził chęć powrotu na ławkę trenerską, a jego doświadczenie w Serie A czyni go atrakcyjną opcją dla Milanu.

Obok Terzica i Sarriego, czy Massimiliano Allegriego, o którym również wspominały media, Milan rozważa także inne nazwiska. “La Gazzetta dello Sport” twierdzi, że David Moyes, były trener Manchesteru United i West Hamu, został zaoferowany przez swoich agentów, jednak Rossoneri prawdopodobnie skupią się na innych kandydatach. Obecnie jednak nie należy wykluczać żadnej opcji.

Zbliżające się derby z Interem będą kluczowe dla przyszłości Paulo Fonseki, a władze Milanu są już gotowe na szybkie działania w przypadku niekorzystnego wyniku.

