Ekspert zmartwiony formą reprezentanta Polski. “Totalnie zagubiony”

Nicola Zalewski od początku sezonu 2023/24 jest zdecydowanie pod formą. Słaba dyspozycja reprezentanta Polski jest powodem niepokoju Piotra Dumanowskiego. Dziennikarz na antenie programu International Level dla redakcji Meczyki.pl skomentował sytuację zawodnika AS Romy.

Imago/Marco Canoniero Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski z powodu drobnego urazu nie został powołany na ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski

Słaba forma 21-latka martwi Piotra Dumanowskiego

Dziennikarz Eleven Sports uważa, że wychowanek AS Romy przestał się rozwijać

Nicola Zalewski w poszukiwaniu formy

AS Roma po pięciu spotkaniach ligowych zajmuje odległe 13. miejsce w Serie A. Pod formą jest wielu piłkarzy Wilków, w tym Nicola Zalewski. 21-letni reprezentant Polski przyzwyczaił kibiców do dużo lepszych występów, a zdaniem Piotra Dumanowskiego z redakcji Eleven Sports jego forma jest sporym problemem przed zbliżającymi się spotkaniami w eliminacjach do Mistrzostw Europy.

– Martwi mnie jego forma. W niedzielę wszedł na “10”, grał na swojej nominalnej pozycji, na której był wystawiany w Primaverze za dzieciaka. Występował za Lukaku, obok Dybali. No i Nicola był totalnie zagubiony – stwierdził dziennikarz w programie International Level na kanale na YouTube redakcji Meczyki.pl.

– Od kilku miesięcy nie gra regularnie i jest bez formy. Niestety nie ma liczb, nie rozwija się. Ma dobrą opinię przez to, że jest młody, gra w fajnym klubie i jest jego wychowankiem – dodał Piotr Dumanowski.

Zalewskiego zabrakło na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski z powodu kontuzji. W obecnym sezonie rozegrał on pięć spotkań.

