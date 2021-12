Eriksen rozstanie się z Interem. Werdykt jest oczywisty

PressFocus Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen wkrótce definitywnie rozstanie się z Interem Mediolan. Według włoskich mediów, reprezentant Danii w styczniu rozwiąże swój kontrakt z klubem. To konsekwencja braku możliwości występów we Włoszech z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem.

Wszystko wskazuje na to, że Christian Eriksen nie będzie mógł kontynuować kariery we Włoszech

Na początku 2022 roku piłkarz prawdopodobnie rozwiąże swój kontrakt z Interem Mediolan

Obecnie zawodnik przebywa w swojej ojczyźnie, gdzie podjął treningi z Odense

Oczywisty werdykt

Kontynuowanie kariery przez Eriksena stanęło pod dużym znakiem zapytania, po tym jak doznał ataku serca podczas meczu Euro 2020 z Finlandią. Szybka interwencja służb medycznych uratowała mu życia, ale do dalszego jego funkcjonowania niezbędne było wszczepienie mu kardiowertera-defibrylatora (ICD). W przyszłym tygodniu włoscy lekarze mają wydać werdykt w sprawie możliwości gry Eriksena we Włoszech, ale w związku z obowiązującymi przepisami wydaje się on oczywisty.

Włoskie przepisy uniemożliwiają podejmowanie mu nie tylko granie, ale także trenowanie. Z tego powodu Eriksen wrócił do Danii, gdzie w tym tygodniu rozpoczął treningi ze swoim byłym klubem – Odense.

Jak informujące Calciomercato.com, Christian Eriksen i Inter Mediolan są już pogodzone z brakiem możliwości kontynuowania przez niego kariery we Włoszech. Tym samym na początku stycznia ma dojść do rozwiązania obowiązującego go kontraktu.

Umowa pomocnika, która gwarantuje mu wynagrodzenie w wysokości 7 milionów euro rocznie, obowiązuje do czerwca 2024 roku.

