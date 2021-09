Paulo Dybala, według informacji Tuttosport jest już bardzo blisko podpisania nowego kontraktu z Juventusem. Argentyńczyk ma umowę ważną z klubem z Turynu do końca czerwca 2022 roku.

Paulo Dybala i jego przyszłość w klubie z Turynu waży się już od kilku miesięcy

Wygląda na to, że nowa umowa zawodnika zostanie ogłoszona w najbliższym tygodniu

Tuttosport przekonuje, że są już niewielkie różnice zdań w sprawie osiągnięcia porozumienia

Dybala zostanie najlepiej zarabiającym zawodnikiem Juve

Paulo Dybala, trafił do ekipy z Turynu z Palermo. Tymczasem pełnomocnik zawodnika od kilku miesięcy prowadzi rozmowy z działaczami Juventusu. Wydaje się, że porozumienie jest coraz bliżej.

Agent Dybali Jorge Antun, przybył do Włoch pod koniec lipca. Z kolei w przyszłym tygodniu ma wrócić do Argentyny, o czym poinformował dziennik Tuttosport. Okazuje się, że jeszcze przed wylotem ma planach sfinalizowanie rozmów dotyczących przyszłości argentyńskiego napastnika.

Giganci Serie A zaproponowali piłkarzowi nową umowę, dzięki której Argentyńczyk mógłby rocznie zarabiać 7,5 miliona euro plus dwa miliony euro w formie bonusów. Strona zawodnika oczekuje natomiast 10 milionów euro rocznie plus dwa miliony euro w formie dodatków. Różnica jest zatem niewielka. W każdym razie wszystko wskazuje na to, że Dybala stanie się najlepiej zarabiającym piłkarze w Juve.

Włoscy dziennikarze przekonują, że począwszy od poniedziałku, każdy dzień jest możliwy, aby mógł zostać ogłoszony oficjalnie nowy kontrakt dla Argentyńczyka. Dybala dołączył do Juve za 40 milionów euro w 2015 roku. Jak na razie w 256 występach zanotował 102 trafienia.

Czytaj więcej: Juventus – Milan: szlagier Serie A. Kursy bukmacherskie

Juventus Turyn AC Milan 2.05 3.75 3.90 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 19. września 2021 13:51 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin