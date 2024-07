ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte oczekuje ciężkiej pracy od Osimhena mimo zgody na opuszczenie Napoli

Antonio Conte po ponad rocznej przerwie wrócił do pracy w roli trenera. Nowym klubem włoskiego szkoleniowca zostało SSC Napoli. Były opiekun Tottenhamu, Chelsea czy Interu ma przed sobą bardzo trudne zadanie, bowiem największe gwiazdy klubu mogą odejść podczas letniego okna transferowego. Jedną z nich jest Victor Osimhen, który porozumiał się z Aurelio de Laurentisem ws. ewentualnego opuszczenia Napoli za odpowiednią kwotę transferu.

– Rozmawiałem z Victorem i nie ma żadnych zmian odnośnie jego sytuacji. Jest fantastycznym piłkarzem. Na dzień dzisiejszy jest zawodnikiem Napoli, więc musi ciężko pracować. Nie zmienia tego nawet porozumienie ws. jego potencjalnego odejścia. Wciąż nie znamy zakończenia tej historii – powiedział Antonio Conte cytowany przez Fabrizio Romano.

Victor Osimhen doszedł do porozumienia z prezydentem Napoli, Aurelio de Laurentisem ws. odejścia z klubu. Nigeryjczyk otrzymał zgodę na transfer, ale warunkiem jest zapłata klauzuli, która widnieje w umowie napastnika. Problem w tym, że chodzi o kwotę zbliżoną do 130 milionów euro, co zniechęca zainteresowane kluby. Na ten moment nie wiadomo jak zakończy się historia związana z odejściem Osimhena z Napoli. W przeszłości 25-letni piłkarzem interesowały się takie zespoły jak Manchester United, Chelsea czy PSG.

Reprezentant Nigerii do Neapolu trafił z Lille w 2020 roku za 77,5 milionów euro. Łącznie pod Wezuwiuszem rozegrał 133 spotkania, w których zdobył 76 goli i zanotował 18 asyst.