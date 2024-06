Conte stanowczy ws. przyszłości gwiazdy. Twarde stanowisko Napoli

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Chwicza Kwaracchelia zostanie w Napoli w przyszłym sezonie

Antonio Conte od nowego sezonu będzie odpowiadał za wyniki oraz grę Napoli. Doświadczony szkoleniowiec podczas rozmowy z dziennikarzami odniósł się do sytuacji Chwiczy Kwaracchelii, który wciąż nie określił się co do przyszłości w klubie. Agent oraz ojciec piłkarza regularnie dają do zrozumienia, że Gruzin może latem opuścić zespół i dołączyć do silniejszej drużyny. Włoski taktyk ma w tej sprawie odmienne zdanie, co jasno podkreślił w ostatnich dniach.

– Obóz Kwaracchelii? Agent i ojciec piłkarza muszą odgrywać rolę agenta i ojca. Obowiązuje go kontrakt i jest kluczowym piłkarzem Napoli. Prezydent dał jasno do zrozumienia: zostaje – powiedział Antonio Conte cytowany przez Fabrizio Romano.

– De Laurentis powiedział mi, że zarówno Di Lorenzo, jak i Kwaracchelia zostaną w klubie. Wyraził się jasno – dodał trener Napoli.

Swojego rozczarowania oraz frustracji związanej z Kwracchelią nie ukrywa sam prezydent Napoli. Aurelio De Laurentis jest wściekły na zachowanie PSG, które rozpoczęło negocjacje kontraktowe z piłkarzem bez wcześniejszej zgody klubu. Właściciel byłego mistrza Włoch przy okazji wbił szpilkę w Nassera Al-Khelaifiego, który jest nie tylko prezesem francuskiego klubu, ale również stoi na czele Europejskiego Stowarzyszenia Klubów.

Kwaracchelia w poprzednim sezonie zaprezentował się we wszystkich rozgrywkach w 45 meczach. Strzelił w nich 11 goli i zanotował 9 asyst. Kontrakt z Napoli ma ważny do czerwca 2027 roku.