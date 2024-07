Nicola Zalewski może jednak pozostać w AS Romie na kolejny sezon. Według informacji "Corriere dello Sport", wkrótce dojdzie do spotkania władz klubu z wahadłowym ws. jego dalszej gry w zespole. Jest jednak jeden warunek.

dpa/Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski jednak zostanie w Romie

O możliwości odejścia Nicoli Zalewskiego z AS Romy mówi się już od dłuższego czasu. Polski zawodnik nie do końca wpisuje się w preferowaną przez trenera Daniele De Rossiego filozofię gry. Klub z Rzymu, jeśli pojawi się zainteresowany kupiec, nie będzie stawiał więc przeszkód, aby jego wychowanek mógł przejść do innej drużyny. W tej kwestii wymienia się sporo ekip z Serie A. Wśród potencjalnych nabywców przewijał się m.in. Juventus. Ale wielu zastanawia się, czy możliwie jest pozostanie w stolicy, co byłoby dobrą opcją dla wahadłowego.

Okazuje się, że jest to możliwe. Według najnowszych doniesień “Corriere dello Sport”, wkrótce ma dojść do spotkania władz klubu oraz trenera wraz z Polakiem oraz jego agentem. Tematem rozmowy ma być wizja pozostania reprezentanta Polski w zespole z Wiecznego Miasta na kolejny sezon. Medium informuje jednak, że jest jeden warunek, a mianowicie w miarę regularne występy wahadłowego w pierwszym zespole.

Zalewski rozegrał ponad 100 spotkań w barwach AS Romy. Jego umowa z klubem z stolicy Włoch wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku, więc prawdopodobne pozostanie będzie wiązać się z jej przedłużeniem. Serwis “Transfermarkt” wycenia Polaka na 12 milionów euro. W minionym sezonie rozegrał 33 mecze, w których zanotował cztery asysty. Kapitalnie zaprezentował się także na Euro 2024.

