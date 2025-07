Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Juventus zrobi wszystko, aby pozyskać Jadona Sancho

Jadon Sancho w 2021 roku został kupiony przez Manchester United. Czerwone Diabły wówczas zapłaciły Borussii Dortmund aż 85 milionów euro. Przeprowadzka Anglika na Old Trafford okazała się kompletnym niewypałem. Zawodnik nie przypominał tego samego piłkarza, który błyszczał w Niemczech. Miniony sezon 25-latek spędził na wypożyczeniu w Chelsea.

Nie jest wielką tajemnicą, że Manchester United chce jak najszybciej pozbyć się Jadona Sancho. Od dłuższego czasu reprezentant Anglii jest łączony z przeprowadzką do Juventusu. Tymczasem najnowsze informacje w sprawie potencjalnej przeprowadzki skrzydłowego do Turynu przekazuje „Fichajes”. Otóż włoski klub jest gotowy zrobić wszystko, aby pozyskać 25-latka.

Juventus wiąże olbrzymią przyszłość z Jadonem Sancho. Stara Dama długo obserwowała Anglika i doszła do wniosku, że byłoby to odpowiednie wzmocnienie. Włosi są przekonani, że uda im się pozyskać zawodnika Czerwonych Diabłów. Do dopracowania obecnie zostały jedynie kwestie finansowe.

Jadon Sancho w minionej kampanii rozegrał 42 spotkania w koszulce Chelsea. Statystyki Anglika nie są specjalnie godne pochwały. Udało mu się bowiem jedynie strzelić pięć goli oraz zaliczyć 10 asyst.