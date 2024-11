Calhanoglu z niesamowitym trafieniem w hicie Serie A. Bramkarz nie dał rady [WIDEO]

Calhanoglu zdobył piękną bramkę z dystansu w hicie Serie A pomiędzy Interem a Napoli. Była to wyrównująca bramka na 1:1.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Inter doprowadza do wyrównania dzięki wspaniałej bramce Calhanoglu

W niedzielnym hicie 12. kolejki Serie A niesamowitym strzałem z dystansu popisał się Hakan Calhanoglu. Choć bramkarz miał piłkę na ręce, nie dał rady jej zatrzymać. Dzięki tej bramce Inter doprowadził do wyrównania i zawodnicy zeszli do szatni przy remisie 1:1.

Napoli do spotkania przystępowało jako lider włoskiej Serie A. Inter tracił do Azzurri zaledwie jeden punkt. Wynik spotkania w 23. minucie otworzył Scott McTominay po świetnym rozegraniu rzutu rożnego. Przed końcem pierwszej połowy, w 43. minucie do remisu doprowadził Calhanoglu. Turek kapitalnie uderzył, a bramkarz Napoli, Alex Meret nie zdołał tego złapać.

𝐇𝐀𝐊𝐀𝐍 𝐂𝐀𝐋𝐇𝐀𝐍𝐎𝐆𝐋𝐔!😳💣 𝐂𝐎 𝐓𝐎 𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐙𝐀 𝐆𝐎𝐋! 🤯



Niczym z trzyfuntowej armaty! 🧨 Spójrzcie sami! 👇😍 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/Vnq6W3iMld — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 10, 2024

W następnej kolejce po przerwie reprezentacyjnej Inter zmierzy się z Hellas Veroną. Z kolei Napoli zmierzy się z Romą, która zwolniła Ivana Jurica i będzie szukała nowego szkoleniowca. Giallorossi po 12 meczach we włoskiej lidze mają zaledwie 13 punktów i zajmują 12. pozycję w Serie A.

Czytaj dalej: Roma szuka nowego trenera. Wytypowano kilka nazwisk, jeden faworyt