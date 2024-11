Gwiazdor Atalanty czekał na ten dzień pięć miesięcy. Ważny moment

Giorgio Scalvini dokonał czegoś niesamowitego. W mniej niż sześć miesięcy po zerwaniu więzadła krzyżowego wraca do składu Atalanty. 20-letni obrońca został włączony do kadry na sobotni mecz z Parmą, o czym poinformował klub.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Giorgio Scalvini

Scalvini wrócił do składu Atalanty po ciężkiej kontuzji

Giorgio Scalvini doznał poważnej kontuzji w ostatnich minutach ostatniego meczu sezonu Serie A 2023/24, remisowego spotkania Atalanty z Fiorentiną rozegranego 2 czerwca. Wówczas prognozy były bezlitosne – piłkarz miał być wyłączony z gry co najmniej do 2025 roku, a uraz wykluczył go także z udziału w Mistrzostwach Europy 2024.

Jednak młody reprezentant Włoch, mający na koncie osiem występów w narodowych barwach, zaskoczył wszystkich swoją determinacją i tempem powrotu do zdrowia. Po zaledwie pięciu miesiącach i 20 dniach Scalvini jest gotowy, by ponownie wybiec na boisko.

Giorgio Scalvini to jeden z najbardziej obiecujących młodych obrońców w Europie. Mimo zaledwie 20 lat ma za sobą dwa pełne sezony w Serie A – w kampanii 2022-23, mając zaledwie 18 lat, rozegrał 32 mecze, a w sezonie 2023-24 wystąpił w 33 spotkaniach ligowych. Jego dojrzałość, spokój i umiejętność czytania gry sprawiają, że jest jednym z kluczowych zawodników w składzie Gian Piero Gasperiniego.

Powrót Scalviniego to nie tylko świetna wiadomość dla Atalanty, ale również dla reprezentacji Włoch, która w przyszłości liczy na jego obecność w kadrze. Na razie jednak głównym celem zawodnika będzie odzyskanie rytmu meczowego i stopniowe wchodzenie w grę po długiej przerwie.

