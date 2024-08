Milik otrzymał jasny sygnał. Motta ogłosił kadrę Juventusu na mecz z Atletico

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik poza kadrą Juventusu, Motta nie zmienił zdania

Juventus jest w trakcie przygotowań do nowego sezonu. Na czele z Thiago Mottą włoski klub przygotowuje się do udziału nie tylko w Serie A, ale również w Lidze Mistrzów. Stara Dama w poprzednich rozgrywkach finiszowała na 3. miejscu w lidze, dzięki czemu wróci po roku przerwy do gry w Champions League. W najbliższą niedzielę Bianconeri rozegrają ostatni sparing przed rozpoczęciem kampanii 2024/2025. Rywalem klubu z Alianz Stadium będzie Atletico Madryt. Włoski szkoleniowiec ogłosił kadrę, która weźmie udział w meczu sparingowym.

Jak czytamy na łamach portalu Football Italia, w 19-osobowej kadrze zabrakło miejsca dla Arkadiusza Milika. Reprezentant Polski znajduje się na wylocie z Juventusu, co Thiago Motta niejednokrotnie podkreślał. Choć polski napastnik otrzymał kolejny już stanowczy sygnał, że nie ma dla niego miejsca w zespole, regularnie odrzuca propozycję z innych klubów.

Ponadto jak można się było spodziewać w kadrze zabrakło również drugiego reprezentanta Polski – Wojciecha Szczęsnego. Na mecz z Atletico Madryt powołania nie otrzymał również m.in. Federico Chiesa, Filip Kostić czy Tiago Djalo.

Kadra Juventusu na mecz z Atletico:

Bramkarze: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio

Obrońcy: Danilo, Bremer, Gatti, Cabal, Cambiaso, Savona, Rouki

Pomocnicy: Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Fagioli

Napastnicy: Vlahovic, Yildiz, Weah, Sekulov, Mbangula