SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Juventus umieścił Jakuba Kiwiora wśród opcji do wzmocnienia obrony

Juventus w ostatnich tygodniach negocjował z OGC Niceą transfer reprezentanta Francji. Jean-Clair Todibo był zdecydowany na przeprowadzkę do Włoch. Co więcej, piłkarz miał uzgodnione warunki kontraktu ze Starą Damą, lecz nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Do rozmów pomiędzy włoskim i francuskim klubem włączył się West Ham United. Ostatecznie Młoty na ostatniej prostej przechwyciły cel transferowy zespołu z Allianz Stadium. W związku z tym włodarze muszą nieco przeorganizować plany na resztę okna transferowego.

Najnowsze doniesienia ws. transferów Juventusu ukazały się w Corriere dello Sport. Zdaniem włoskiej gazety w klubie wytypowano cztery nazwiska, które mają być alternatywą dla Todibo. Wśród czwórki środkowych obrońców znalazł się reprezentant Polski – Jakub Kiwior.

To nie pierwszy raz, gdy nazwisko obrońcy Arsenalu przewija się w kontekście transferu do Juventusu. Na początku letniego okna transferowego włoska prasa sugerowała, że Stara Dama poważnie interesuje się Kiwiorem. Wtedy o transfer Polaka mieli rywalizować z Milanem. Jednak finalnie zainteresowanie nie przerodziło się w nic konkretnego. Natomiast niewykluczone, że w obliczu zmiany planów temat powrotu polskiego piłkarza do Serie A może wrócić na światło dzienne.

Poza Kiwiorem wśród potencjalnych opcji transferowych Juventusu wymienia się jeszcze trzech innych obrońców. Dyrektorzy Starej Damy mają w swoich notesach zapisane takie nazwiska jak Josip Sutalo, Maxence Lacroix czy Clement Lenglet.