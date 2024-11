Arkadiusz Milik coraz częściej łączony jest z odejściem z Juventusu. Wiele wskazuje na to, że jego koniec w Starej Damie nastąpi w lecie przyszłego roku, o czym donosi "Corriere dello Sport".

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Media: Milik odjedzie z Juventusu w lecie przyszłego roku

Arkadiusz Milik od jakiegoś już czasu łączony jest z odejściem z Juventusu Turyn. Już w lecie tego roku mówiło się, że napastnik może pożegnać się ze Starą Damą. Wówczas w gronie zainteresowanych klubów wymieniało się duże marki z ligi tureckiej lub z Francji. Jak jednak wiadomo, nic z tego nie wyszło. Reprezentant Polski pozostał w aktualnym zespole i zmaga się z kontuzją, której nabawił się jeszcze w czasie przygotowań do Euro 2024.

Niemniej jeśli wróci do zdrowia, to z pewnością powalczy o swoje minuty w barwach Juventusu. Pytanie jednak, jak dużo ich dostanie i czy to cokolwiek zmieni ws. postrzegania jego przyszłości w zespole ze stolicy Piemontu. Według najnowszych informacji przekazanych przez “Corriere dello Sport” prawie pewne jest już, że Milik pożegna się z Juventusem wraz z końcem obecnego sezonu. Jego umowa wygasa dopiero wraz z końcem czerwca 2026 roku, ale klub nie będzie chciał dotrzymać jej terminu.

30-letni reprezentant Polski w sumie w barwach Starej Damy rozegrał 75 spotkań, w których zdobył 17 goli i zanotował dwie asysty. Wyceniany na 4 miliony euro gracz z Tychów nie powinien mieć jednak problemu ze znalezieniem nowego klubu. Przynajmniej na sezon lub nawet dwa może jeszcze zakotwiczyć w mocnym klubie w Europie.

