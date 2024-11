Doskonałe wieści ws. najbliższej przyszłości Milika. Długo na to czekał

Arkadiusz Milik od czerwca tego roku zmaga się z kontuzją, której doznał tuż przed Euro 2024. Teraz wraca dopiero do pełni zdrowia i treningów indywidualnych, o czym poinformował serwis "football-italia".

LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik wraca do treningów po kontuzji

Arkadiusz Milik prawie pół roku temu nabawił się urazu podczas zgrupowania reprezentacji Polski przed Euro 2024. Z tego też powodu napastnik Juventusu Turyn musiał opuść sam turniej i jak się później okazało, także wiele tygodni po samych mistrzostwach. W sumie 30-letni napastnik przeszedł dwie operacje i pomimo wcześniejszych prognoz jego powrót do gry kilkukrotnie był przekładany.

Teraz jednak okazuje się, że wszystko co najgorsze już raczej za Milikiem. Według informacji przekazanych przez “football-italia”, Arkadiusz Milik w środę otrzymał zgodę na powrót do treningów, co oznacza, że okres jego rekonwalescencji dobiegł końca. Na początek będzie jednak ćwiczył indywidulanie, a pełne jednostki treningowe z drużyną ma rozpocząć dopiero za około miesiąc, a więc w połowie grudnia.

Nadal do końca nie jest jednak znana jego przyszłość, bowiem w mediach bardzo intensywnie dyskutuje się na temat jego możliwego odejścia z Juventusu już tej zimy, a z pewnością w lecie. Umowa Arkadiusza Milika wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku. W ekipie Starej Damy rozegrał w sumie 75 spotkań i 17 goli oraz dwie asysty.

