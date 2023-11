Legenda zaproponowana Milanowi. Dojdzie do zmiany na ławce trenerskiej?

Andrij Szewczenko został zaproponowany Milanowi, aby objął funkcję trenera do końca sezonu. Taka oferta jednak nie do końca przekonuje kierownictwo "Rossonerich" - informuje Nicolo Schira.

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Andrij Szewczenko

Słaba postawa Milanu w tym sezonie może sprawić, że władze pożegnają się ze Stefano Piolim

Na te doniesienia bardzo szybko zareagowało otoczenie Andrija Szewczenko

Zaproponowali oni postać Ukraińca, który mógłby poprowadzić “Rossonerich” do końca czerwca

Szybka reakcja otoczenia Andrija Szewczenko

Nie tak wyobrażał sobie Milan tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Wtorkowa porażka z Borussią Dortmund sprawiła, że “Rossoneri” mają niewielkie szanse na wyjście z grupy. Włoski zespół również w Serie A spisuje się poniżej oczekiwań. W mediach pojawiły się pierwsze doniesienia na temat potencjalnego zwolnienia Stefano Piolego.

Wiadomość o możliwym rozstaniu Milanu z trenerem bardzo szybko dotarła do pośredników Andrija Szewczenko. Zareagowali oni bardzo szybko, bowiem zaproponowali Ukraińca “Rossonerim”. 47-latek miałby poprowadzić mediolański zespół do końca trwającej kampanii – podał Nicolo Schira.

Taki pomysł niekoniecznie przypadł do gustu władzom Milanu. Głównie przez to, że profil trenerski Andrija Szewczenki niezbyt dobrze pasuje do zespołu.

Warto przypomnieć, że kontrakt Stefano Piolego z klubem obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Szkoleniowiec “Rossonerich” zarabia rocznie ponad cztery miliony euro.

