Massimiliano Allegri w pomeczowym wywiadzie kolejny raz podkreślił, że Juventus nie może być traktowany jako faworyt do mistrzostwa Włoch. Szkoleniowiec Starej Damy próbuje zdjąć presję ze swojego zespołu.

IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus pokonał w niedzielę Empoli

Stara Dama jest na trzecim miejscu w tabeli Serie A

Allegri podsumował wygraną Juve

Allegri skomentował zwycięstwo Juventusu z Empoli

Juventus miał coś do udowodnienia w niedzielny wieczór po zeszłotygodniowym remisie z Bolonią który został przyjęty jako spore rozczarowanie. Tym razem Stara Dama pewnie pokonała Empoli 2:0, choć gra drużyny z Turynu nie zachwycała.

– To był dobry występ w naszym wykonaniu. Rywalowi nie pozwoliliśmy praktycznie na nic w ofensywie, natomiast my musimy poprawić grę na połowie rywala. Potrzebujemy dużo więcej spokoju. To są rzeczy, nad którymi będziemy pracować w najbliższym czasie – przyznał Allegri.

– Nikt nie lubi być poza Ligą Mistrzów. Zajęliśmy trzecie miejsce w tabeli, więc łatwo powiedzieć, że Juve w zeszłym sezonie zawiodło, ale bez kary punktowej zagralibyśmy w Europie. Są drużyny lepiej przygotowane do wygrania Scudetto, takie jak Inter, Napoli i Milan. Nie jesteśmy faworytami. Musimy dobrze sobie radzić, aby pozostać jak najbliżej nich i zakończyć sezon w czołowej czwórce – dodał.

