Juventus FC zremisował w niedzielnym szlagierze 23. kolejki Serie A z AC Milan. Po zakończeniu tej potyczki kilka zdań wyraził opiekun Starej Damy, przekonując, że jest zadowolony z obecnej sytuacji jego ekipy w ligowej tabeli.

Juventus w niedzielny wieczór zaliczył szósty remis w tej kampanii ligi włoskiej

Stara Dama bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z Milanem

Massimiliano Allegri dał do zrozumienia, że sytuacja jego zespołu przed kolejnymi meczami jest komfortowa

Allegri ocenił mecz z Milanem

Juventus FC plasuje się obecnie na piątej pozycji w ligowej klasyfikacji. Stara Dama legitymuje się dorobkiem 42 punktów na koncie, tracąc 11 oczek do pierwszego Interu Mediolan. Nerazzurri mają jednak jedno spotkanie rozegrane mniej. Tymczasem do czwartej Atalanty turyńczycy tracą tylko oczko.

– To był dobry mecz. Wygrywaliśmy wiele bezpośrednich pojedynków, a porażka dałaby nam 10 punktów straty do Milanu, więc byłoby to bardzo złe – mówił Massimiliano Allegri w rozmowie z DAZN.

– Musimy być trochę spokojniejsi i bardziej skoncentrowani w ostatniej fazie meczu. Niestety jesteśmy na tym etapie spotkania za bardzo roztrzepani i niedokładni – kontynuował Włoch.

– Myślę, że radziliśmy sobie lepiej w drugiej połowie przeciwko Milanowi. Cieszy to, że moi piłkarze grają zespołowo. Rozumieją, kiedy należy mieć kontrolę nad piłką w trudniejszych momentach, a kiedy atakować. To oceniam na plus – mówił Allegri.

– Zawodnicy są pewniejsi siebie. W ostatnich 12 spotkaniach zachowaliśmy osiem czystych konto i to dobry prognostyk na przyszłość – zaznaczył trener Juventusu.

Kolejny mecz Stara Dama rozegra dopiero 6 lutego. Zmierzy się wówczas na swoim stadionie z Hellas Werona. Trzy dni później turyńczycy rozegrają natomiast spotkanie Pucharu Włoch przeciwko Sassuolo.

