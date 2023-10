IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny rozegrał świetny mecz przeciwko Atalancie

Polak uratował punkt Starej Damie broniąc kapitalny strzał Muriela

Allegri ocenił występ Szczęsnego

Allegri skomentował postawę Szczęsnego w meczu z Atalantą

Wojciech Szczęsny rozegrał fatalny mecz przeciwko Sassuolo w ubiegłą sobotę. Juventus przegrał 2:4, a Polak zawinił minimum przy dwóch golach dla rywala. Reprezentant Polski dostał jednak pełne zaufanie od Allegriego i wystąpił we wtorkowym meczu z Lecce.

Szczęsny stanął także między słupkami Juventusu w niedzielę w rywalizacji przeciwko Atalancie. Tym razem okazał się kluczowy broniąc w fenomenalny sposób strzał Luisa Muriela. To głównie dzięki interwencji Polaka Stara Dama wywiozła cenny punkt z trudnego terenu w Bergamo.

– Nadal tego nie widziałem, ale to było niezwykłe. Z pewnością Szczęsny należy do najlepszych w Europie. Miał zły dzień w meczu z Sassuolo, ale może się to zdarzyć, a my nie przegraliśmy przez niego. Odzyskaliśmy wtedy równowagę, ale potem straciliśmy dwa głupie gole – mówił tuż po końcowym gwizdku Massimiliano Allegri.

