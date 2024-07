Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Giovanni Branchini krytykuje Juventus

Przed końcem minionego sezonu Juventus podjął zaskakującą decyzję. Otóż klub postanowił rozstać się z Massimiliano Allegrim. Przyszłość 56-letniego szkoleniowca w Turynie została przekreślona po finale Pucharu Włoch. Trener wówczas zachował się karygodnie przy linii bocznej, grożąc redaktorowi dziennika „Tuttosport”. Kilka dni później „Bianconeri” poinformowali o zakończeniu współpracy z Włochem.

Ostatnio na łamach YouTube’owego kanału Fulvio Collovatiego gościł przedstawiciel Massimiliano Allegriego. Giovanni Branchini, który pełni rolę agenta 56-latka, w ostrych słowach wypowiedział się o Juventusie.

– Skład Juventusu w ostatnich latach nie był tak doskonały, jak niektórzy chcieliby wierzyć. Gdyby tak było, to teraz nie wymienialiby połowy kadry. Moim zdaniem po prostu zabrakło odpowiedniego personelu, by Allegri mógł osiągnąć więcej. Do tego doszły zawirowania prawne w klubie – powiedział Giovanni Branchini, cytowany przez portal „JuvePoland”.

– Wszyscy widzieliśmy problemy prawne, które przytłoczyły klub w ostatnich latach i wszystkie zmiany, które nastąpiły później. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy widziałem, jak pracownicy o wielkiej wartości odchodzą z Juventusu – podkreślił agent Massimiliano Allegriego.

