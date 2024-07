Juventus przyspiesza transfer gwiazdy Atalanty. Wszystko przez kontuzję Mirettiego

Juventus zamierza przyspieszyć starania o sprowadzenie gwiazdy Atalanty, Teuna Koopmeinersa, ze względu na poważną kontuzję Fabio Mirettiego, która wykluczyła go z gry w najbliższych tygodniach.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Koopmeiners coraz bliżej Juventusu

Fabio Miretti doznał złamania prawej stopy podczas przedsezonowego treningu Juventusem. Kontuzja ta wyklucza go z gry na co najmniej 30 dni, co oznacza, że opuści początek sezonu Serie A.

Juventus, który od miesięcy interesuje się Koopmeinersem, złożył Atalancie ofertę wartą 45 milionów euro. Ta jednak została odrzucona, ponieważ klub z Bergamo ustalił cenę na poziomie 60 milionów euro. W związku z tym, Stara Dama musi zwiększyć swoją propozycję. Jak podaje dzisiejsze wydanie “Tuttosport”, dyrektor sportowy Juventusu, Cristiano Giuntoli, zamierza przyspieszyć rozmowy z La Deą, aby szybko osiągnąć porozumienie w sprawie Koopmeinersa. Holenderski pomocnik ma stać się kluczowym wzmocnieniem zespołu, szczególnie w obliczu kontuzji Mirettiego.

W tej sytuacji transfer 26-letniego Koopmeinersa jest uważany za priorytet dla Juventusu, co oznacza, że negocjacje w sprawie obrońcy OGC Nice, Jean-Claira Todibo, mogą zostać wstrzymane na rzecz gwiazdy Atalanty.

Teun Koopmeiners od wielu tygodni jest wymieniany jako główny cel transferowy Bianconerich na letnie mercato. Wcześniej Stara Dama sfinalizowała przenosiny do Turyny Douglasa Luisa i Khephrena Thurama, ale to Holender ma być tak zwaną wisienką na torcie. Pomocnik już zaakceptował ofertę Juventusu i czeka na porozumienie obu klubów, co wydaje się być jedynie kwestią czasu.

