AS Roma w niedzielę zagra na Allianz Stadium z Juventusem w meczu ósmej kolejki Serie A. Tammy Abraham przechodzi natomiast szereg różnych zabiegów, które mają doprowadzić go do pełni zdrowia w trybie błyskawicznym.

Bardzo ciekawie zapowiada się niedzielny szlagier ligi włoskiej Juventus – Roma

Pod znakiem zapytania stoi w tym starciu występ Tammy’ego Abrahama

Włoskie media ujawniły nowe informacje na temat Anglika

Abraham walczy o powrót do gry na hit Serie A

AS Roma w niedzielny wieczór rozegra kolejny w tym sezonie mecz z jedną z czołowych ekip ligi włoskiej. Podopieczni Jose Mourinho w tej kampanii byli już zmuszeni uznać wyższość Lazio (2:3). Lepiej ma być z kolei w boju z Juve.

Abraham doznał kontuzji kostki w trakcie ostatniego zgrupowania reprezentacji Anglii. Mimo że spędził na boisku zaledwie 15 minut w zremisowany 1:1 starciu z Węgrami, które miało miejsce we wtorek wieczorem na Wembley.

Angielski napastnik wrócił do Włoch w środę późnym wieczorem. Zawodnik przeszedł już badania, które wykluczyły złamanie i uszkodzenie więzadeł. Abraham robi zatem wszystko, co w jego mocy, aby być gotowym na bój z Juventusem.

Występ byłego napastnik Chelsea w boju w Turynie wciąż jest niepewny. Corriere dello Sport i Sky Sport Italia donoszą jednak, że zawodnik będzie przechodził zabiegi fizjoterapii, laseroterapii, terapię tecar i magnetoterapię, wykorzystującą fale elektromagnetyczne do przyspieszenia regeneracji i procesu przeciwzapalnego.

24-latek strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty w swoich 10 występach w szeregach Romy w tym sezonie.

