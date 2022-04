fot. PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze bez wątpienia będą imprezą, w którym gwiazd, zapewniających kibicom mnóstwo rozrywki, ale też dramatów, nie zabraknie. Jest jednak grupa zawodników o uznanych nazwiskach, którzy będą mogli uczestniczyć w turnieju z poziomu fotela i przed telewizorem.

W listopadzie i grudniu tego roku odbędzie się 22. w historii piłkarski mundial

Turniej w Katarze będzie pierwszym w historii, który odbędzie się jesienią

Goal.pl przygotował zestawienie z gwiazdami, których zabraknie na tegorocznych mistrzostwach świata

Giganci przegapią mundial na Bliskim Wschodzie

Mistrzostwa Świata 2022 zapowiadają się bardzo ciekawie. Obrońcą tytułu jest Francja, która w 2018 roku na turnieju Rosji w finale okazała się lepsza od Chorwacji (4:2). Jak na razie pewnych gry na katarskim mundialu jest 29 ekip. W tym gronie nie ma przede wszystkim Włochów, Szwedów, czy Norwegii, co oznacza, że kilka gwiazd światowej piłki nożnej nie będzie miało okazji, aby zagrać w ostatnim kwartale tego roku na takich stadionach jak: Lusail Iconic Stadium, Stadium 974, czy Al Thumama Stadium.

Gianluigi DONNARUMMA (Włochy)

Gianluigi Donnarumma jeszcze kilka miesięcy temu był uznawany za bohatera Włoch, gdy obronił dwa rzuty karne przeciwko Anglikom w finale Euro 2020. Broniący barw Paris Saint-Germain golkiper został wybrany nawet Zawodnikiem Turnieju, gdy Italia sięgnęła po mistrzostwo Europy. Na kolejny wielki sukces z drużyną narodową bramkarz będzie musiał poczekać co najmniej do 2026 roku, jeśli będzie chciał obrać szlak Gianluigiego Buffona, który ma na swoim koncie triumf na mistrzostwach świata w 2006 roku.

Donnarumma w starciu barażowym o awans na mundial w Katarze przeciwko Macedonii Północnej przez większość czasu się nudził. Nie miał dużo do roboty, ale i tak po zakończeniu spotkania spadła na niego krytyka, że nie był w stanie udanie interweniować przy strzale Aleksandara Trajkowskiego.

Wielki duet z poczuciem ogromnego niedosytu

Vladimir COUFAL (Czechy)

Vladimir Coufal od momentu, gdy trafił do West Ham United ze Slavii Praga w 2020 roku, stał się błyskawicznie kluczową postacią londyńczyków. 29-latek miał duży udział w wywalczeniu przez West Ham szóstego miejsca w tabeli ligi angielskiej w poprzedniej kampanii. Zawodnik był też ważną postacią reprezentacji Czech, która latem minionego roku dotarła do 1/4 finału Euro 2020. Prawy obrońca nie zagrał w półfinale baraży z udziałem swojej drużyny narodowej z powodu kontuzji pachwiny, co skutkowało, że obserwował też przegrane starcie ze Szwecją (0:1) z boku.

Leonardo BONUCCI (Włochy)

Leonardo Bonucci przegapił najważniejsze starcie dla reprezentacji Włoch w tym roku przeciwko Macedonii Północnej z powodu kontuzji łydki. Jednocześnie doświadczony defensor miał ogromny kłopot z tym, aby pogodzić się z faktem, że Squadra Azzurra nie pojawi się na mundialu w Katarze.

– Przegraliśmy wszystko w jednym spotkaniu. To absurdalny system. Niestety co się stało, to się już nie odstanie. W każdym razie takie reguły są szalone. Fakt, że wszystko rozstrzyga jeden mecz, nie jest dobrym rozwiązaniem. Tym bardziej że są na mistrzostwach świata ekipy, które zakwalifikowały się na turniej, mimo że przegrały w czterech, czy pięciu spotkaniach. Nie mam oczywiście zamiaru szukać wymówek naszego niepowodzenia ustaleniami dotyczącymi barażów. Bez wątpienia musieliśmy zaprezentować się lepiej – mówił obrońca Juventusu po wpadce pod koniec marca w rywalizacji z Macedończykami.

Giorgio CHIELLINI (Włochy)

Giorgio Chiellini to jeden z najlepszych obrońców swojego pokolenia. Doświadczony zawodnik był kapitanem reprezentacji Włoch na ostatnich mistrzostwach Europy. Mundial w Katarze będzie musiał jednak śledzić z pomocą pilota do telewizora. Włosi po raz pierwszy w historii nie zagrają na drugich mistrzostwach świata z rzędu. Coraz częściej spekuluje się, że 37-latek po zakończeniu trwającego sezonu zakończy piłkarską karierę.

David ALABA (Austria)

David Alaba jest w powszechnej opinii uważany za jednego z najlepszych austriackich piłkarzy w historii. Doświadczony zawodnik miał zagrać z reprezentacją Austrii na mundialu w 1998 roku. W trakcie ostatnich eliminacji do mistrzostw świata zajęli dopiero czwarte miejsce w grupie F, ale mogli zagrać w półfinale baraży, dzięki udanym występom w Lidze Narodów UEFA. Ostatecznie uległa w nim Walii (1:2) i straciła szanse na grę na mistrzostwach świata jesienią tego roku.

Mistrz Europy mimo 30 lat bez meczu na MŚ

JORGINHO (Włochy)

Jorginho jeszcze niedawno według wielu kibiców we Włoszech był głównym faworytem do wygrania Złotej Piłki za 2021 roku. Wpływ na to miał bogaty w sukcesy czas w wykonaniu zawodnika. Reprezentant Włoch wygrał Ligę Mistrzów, Euro 2020, Superpuchar Europy. Ostatecznie w prestiżowym plebiscycie zajął trzecie miejsce. W tym roku piłkarz zaliczył turbulencje w piłkarskiej karierze, bo nie wykorzystał rzutów karnych w dwóch zremisowanych starciach ze Szwajcarią w eliminacjach do mundialu w Katarze. Gdyby wykorzystał przynajmniej jedną jedenastkę, to podopieczni Roberto Manciniego wygraliby rywalizację w swojej grupie i awansowali na mistrzostwa świata z pierwszego miejsca. Sam zawodnik ma kłopoty, aby przejść po tym do porządku dziennego.

– To boli, kiedy o tym myślę. Będzie mnie to prześladowało do końca życia. Dwa razy nie wykorzystałem rzutu karnego i nie pomogłem zespołowi. To zostanie ze mną na zawsze. Ludzie mówią, że musimy podnieść głowy i iść dalej, ale to jest trudne – powiedział piłkarz w rozmowie z Rai Sport.

Niedawno znalazł się na podium Złotej Piłki i wygrał Ligę Mistrzów, wciąż jest na liście piłkarzy, którzy nie zagrali na mundialu.



Mirror zauważa, że Jorginho dołącza do Georga Besta, Erica Cantony, Iana Rusha czy Ryana Giggsa.



Obecnie 30 lat. Będzie miał jeszcze szansę? pic.twitter.com/gY9JgQscGv — Darek Kosiński (@DarekKosinski) March 31, 2022

Marco VERRATTI (Włochy)

Marco Verratti jest uważany za jednego z najlepszych pomocników na świecie. Tymczasem na mundialu rozegrał jak na razie tylko dwa spotkania, które miały miejsce na turnieju rozgrywanym w 2014 roku. Piłkarz PSG był natomiast członkiem ekipy, która nie dała rady wywalczyć awansu na mistrzostwa świata w Rosji w 2018 roku. Rozegrał też 90 minut w nieszczęsnym dla Włochów starciu z Macedonią Północną (0:1). – Trudno to zrozumieć. Myślę, że zdominowaliśmy to spotkaniu i powinniśmy wygrać. Musieliśmy wygrać – rzekł Verratti w rozmowie z RAI Sport po zakończeniu bolesnego dla mistrzów Europy starcia.

Martin ODEGAARD (Norwegia)

Martin Odegaard długo walczył bez skutku o swoją szansę w Realu Madryt. Aktualnie wykorzystuje swoje nieprzeciętne umiejętności w Arsenalu. Jest jedną z wyróżniających się postaci w Arsenalu. Mimo zaledwie 23 lat został wybrany na kapitana reprezentacji Norwegii. Jego celem było wywalczenie awansu na duży międzynarodowy turniej piłkarski w Katarze, ale bez powodzenia. Skandynawowie w grupie G eliminacji na mundialu zajęli trzecie miejsce w swojej grupie za Holandią i Turcją. Tym samym Norwegii zabraknie na światowym czempionacie.

Wielcy nieobecni katarskiej imprezy

Mohamed SALAH (Egipt)

Mohamed Salah jest dzisiaj jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. 29-latek ma umowę ważną z Liverpoolem do końca czerwca 2023 roku. Piłkarz jest jednocześnie kluczową postacią reprezentacji Egiptu. Salah ostatnio nie ma zbyt dużo powodów do radości. Niedawno przegrał finał Pucharu Narodów Afryki z Senegalem. Tak się złożyło, że z tą samą ekipą Egipcjanie walczyli też w barażu o awans na mistrzostwa świata. Salah w tym boju nie wykorzystał rzutu karnego, po tym, jak został oślepiony przez widzów laserami. W konkursie jedenastek ostatecznie Senegalczycy wygrali 3:1.

Erling HAALAND (Norwegia

Erling Haaland to napastnik, który mimo młodego wieku, dzięki swojej niezwykłej skuteczności szybko zebrał spore grono fanów. Gwiazda Borussii Dortmund jednak będzie musiała poczekać na to, aby zaprezentować swoje umiejętności pod bramką rywali na wielkiej piłkarskiej imprezie. Haaland to zawodnik, który w eliminacjach do mistrzostw świata zdobył pięć bramek w sześciu spotkaniach. Trzeba dodać, że 21-latek przegapił cztery ostatnie spotkania eliminacyjne z powodu kłopotów zdrowotnych. Tym samym Norwegia wywalczyła tylko pięć punktów z 12 możliwych w tych bojach.

Zlatan IBRAHIMOVIĆ (Szwecja)

Zlatan Ibrahimović nie planuje kończyć jeszcze reprezentacyjnej kariery, co sam zapowiedział. Mimo że zaliczył ostatnio przegrany baraż ze Szwecją o awans na mistrzostwa świata w Katarze przeciwko Polsce. Doświadczony napastnik zagrał na mistrzostwach świata w 2002, 2006 i 2018 roku. Impreza w ostatnim kwartale 2022 roku nie była jednak pisana 40-latkowi. W starciu z Biało-czerwonymi pojawił się na boisku w ostatnich fragmentach rywalizacji, gdy Polska w meczu rozgrywanym na Stadionie Śląskim w Chorzowie prowadziła 2:0.

