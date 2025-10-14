Thomas Tuchel ma duże oczekiwania względem Marcusa Rashforda. Niemiecki szkoleniowiec przekonywał ostatnio, że zawodnik wciąż może być jednym z najlepszych piłkarzy na świecie.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel i Marcus Rashford

Thomas Tuchel z konkretną opinią o Marcusie Rashfordzie

Thomas Tuchel przyznał, że ma obawy, iż Marcus Rashford może nie wykorzystać w pełni swojego ogromnego potencjału. 27-latek aktualnie broni barw FC Barcelony, do której trafił z Manchesteru United.

– Nie chodzi o talent, ale o to, czy uda mu się udowodnić swoją wartość na poziomie klubowym i międzynarodowym. Jeśli nie, to za 10 lat będzie rozczarowany tym, co mogło być i tym, co osiągnął – powiedział selekcjoner reprezentacji Anglii cytowany przez BBC Sport.

– Myślę, że jego limit jest bardzo, bardzo wysoki. Być może wyższy niż u innych zawodników. Ma potencjał, ale potencjał to niebezpieczne słowo w sporcie elitarnym. Trzeba regularnie pokazywać się z jak najlepszej strony. Tego wymaga się na tym poziomie i to właśnie jest dla niego największe wyzwanie – kontynuował Tuchel.

– Może zostać jednym z najlepszych na świecie, biorąc pod uwagę jakość jego treningów, umiejętność wykańczania akcji obiema nogami i głową. Jest wybuchowy, szybki, silny w powietrzu, więc gdzie są granice? Nie ma żadnych ograniczeń, ale liczby nie zdradzają potencjału. To takie proste – zaznaczył Niemiec.

65-krotny reprezentant Anglii zadebiutował w drużynie narodowej w maju 2016 roku. Jak dotąd w reprezentacyjnej koszulce strzelił 18 goli. W obecnym sezonie rozegrał natomiast 10 spotkań w klubie, notując w nich trzy trafienia i pięć asyst. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się obecnie na poziomie 40 milionów euro.

