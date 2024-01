IMAGO / Kim Price Na zdjęciu: Mo Salah

Salah doznał urazu mięśniowego podczas PNA

Napastnik będzie wyłączony z gry na minimum 21 dni

To może być koniec jego udziału w tym turnieju

Kontuzja Salaha poważniejsza niż przewidywano

To niespodziewane oświadczenie rzuciło cień niepewności nad udziałem Mo Salaha w obecnej edycji Pucharu Narodów Afryki. Wszystko wskazuje na to, że kontuzja mięśniowa Egipcjanina wymaga dłuższego okresu regeneracji.

Zawodnik zostanie wyłączony z gry na okres od 21 do 28 dni, co stawia go w trudnej sytuacji w kontekście obecnych zmagań reprezentacji Egiptu na kontynentalnym turnieju. Abbas podkreślił, że kluczowym elementem powrotu Salaha do gry jest intensywna rehabilitacja, która ma być przeprowadzona w Wielkiej Brytanii.

– Kontuzja jest poważniejsza, niż początkowo sądzono. Będzie pauzował od 21 do 28 dni. Jego największą szansą na udział w trwającym Pucharze Narodów Afryki jest poddanie się intensywnej rehabilitacji w Wielkiej Brytanii i ponowne dołączenie do zespołu, gdy tylko odzyska pełną sprawność – przyznał Abbas.

Ostateczna decyzja dotycząca udziału egipskiego napastnika w Pucharze Narodów Afryki będzie zależała od postępów w procesie rehabilitacji. Kluczowe okażą się najbliższe dni.

