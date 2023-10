fot. Imago / Armin Durgut / PIXSELL Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Bruno Fernandes udzielił ostatnio ciekawej wypowiedzi na temat Cristiano Ronaldo

Pomocnik Manchesteru United docenił wpływ zawodnik Al-Nassr w reprezentacji Portugalii

Piłkarz Czerwonych Diabłów jednocześnie wyraził nadzieję, że pojawi się następca CR7

“To mało prawdopodobne”

Bruno Fernandes w tym sezonie nie ma zbyt wielu powodów do radości jako zawodnik Manchesteru United. W każdym razie z reprezentacją Portugalii zawodnik kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa w grupie J.

– Czy mam świadomość, że gram obok osoby piszącej historię? Nie, nie mam świadomości, mam do niej zaufanie! Wszyscy to rozumiemy. Wszyscy rozumiemy siłę Ronaldo i jego wpływ na przyszłość portugalskich zawodników. Stworzył możliwości dla portugalskich graczy, ponieważ inne drużyny teraz inaczej patrzyły na Portugalię – przekonywał Bruno Fernandes w rozmowie z Goal.com.

– Zaczęli patrzeć na nas z wielkim szacunkiem, a wszystko, co Ronaldo osiągnął za granicą, sprawiło, że nawet zaczęli się nas bać! Oczywiście jesteśmy wdzięczni, że żyjemy w tych czasach, ponieważ oglądanie gry Cristiano było zaszczytem – kontynuował piłkarza.

– Mam nadzieję, że Portugalia wyprodukuje kolejnego Cristiano Ronaldo, ale myślę, że jest to mało prawdopodobne. My, Portugalczycy, powinniśmy się tym cieszyć i cieszyć się tym, co może nam jeszcze dać. Nieważne, że często o nim mówią: “Nie jest już taki sam jak dawniej”. Wszyscy gracze muszą się przystosowywać i zmieniać na przestrzeni lat, ale mimo to Cristiano nadal robi to, co potrafi najlepiej – strzela gole – podsumował Bruno Fernandes.

