Mourinho długo się nie zastanawiał. Rozwiał wątpliwości ws. Ronaldo

Ronaldo nie trafi ponownie pod skrzydła Jose Mourinho

Cristiano Ronaldo w ostatnich dniach i tygodniach kilkukrotnie łączony był przez różne, głównie tureckie media z możliwym transferem do Fenerbahce Stambuł. Umowa Portugalczyka z Al-Nassr wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku i to spowodowało, że zaczęło się mówić o możliwym odejściu z Arabii Saudyjskiej. Co więcej, część mediów informowała nawet, że sam Jose Mourinho dzwonił do 39-latka i zachęcał go do transferu do jego zespołu.

Okazuje się, że wszystko to nie będzie miało miejsca. Jose Mourinho rozwiał wszystkie wątpliwości na temat potencjalnego transferu Cristiano Ronaldo do Fenerbahce Stambuł. Szkoleniowiec cytowany przez Fabrizio Romano mówi wprost, że takiego transferu nie będzie i nie byłoby nawet powodu, dla którego wybitny gwiazdor miałby dołączyć do jego zespołu.

– Cristiano Ronaldo nie przyjdzie do Fenerbahce. Mam trzech dobrych napastników i nie potrzebuję kolejnego. Cristiano zawsze będzie Cristiano, ale ja go nie chcę, bo jestem zadowolony ze swoich napastników – stwierdził Jose Mourinho.

Cristiano Ronaldo i Jose Mourinho znają się doskonale ze współpracy w Realu Madryt przed kilkoma laty. Pod jego wodzą snajper rozegrał ponad 160 spotkań, w których zdobył 168 goli i zanotował blisko 50 asyst.

