Every Second Media / dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim oraz Christopher Vivell

Benjamin Sesko może trafić na celownik Manchesteru United

W mediach od kilku miesięcy pojawiają się informacje, które sugerują, że Manchester United poszukuje nowego napastnika. Joshua Zirkzee nie prezentuje odpowiedniego poziomu. Rasmus Hojlund natomiast obecnie imponuje formą. Utalentowany Duńczyk jednak często ma problemy zdrowotne. Czerwone Diabły zatem rozważają pozyskanie nowej dziewiątki.

Z informacji przekazanych przez „United In Focus” dowiadujemy się, że Manchester United latem może ruszyć po wyróżniającego się gracza z Bundesligi. Tym piłkarzem jest Benjamin Sesko, który na co dzień reprezentuje barwy RB Lipska. Reprezentant Słowenii już w przeszłości był łączony z przeprowadzką na Old Trafford. Jednak wkrótce Czerwone Diabły mogą faktycznie spróbować pozyskać 21-latka.

Wspomniane źródło donosi, że kluczową rolę w sprawie pozyskania Benjamina Sesko może odegrać Christopher Vivell. 37-latek obecnie pełni funkcję tymczasowego dyrektora do spraw rekrutacji w Manchesterze United. Jednak wkrótce może zastąpić Dana Ashwrotha na stanowisku dyrektora sportowego. Vivell w przeszłości pracował w strukturach Red Bulla, przez co dobrze zna postać Słoweńca z Lipska. To właśnie on może przyczynić się do pozyskania 21-latka.

Benjamin Sesko w obecnym sezonie rozegrał 21 spotkań pod okiem Marco Rose. W tym czasie udało mu się dziewięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć trzy asysty.