Ronaldo chciał grać w tym klubie. Evra zdradził szczegóły

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo był zainteresowany grą w PSG

Cristiano Ronaldo to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Przez ostatnie kilkanaście lat kibice mogli go oglądać w lidze hiszpańskiej, włoskiej i angielskiej. Aktualnie reprezentant Portugalii broni barw Al-Nassr w Arabii Saudyjskiej. Na wyjazd do Saudi Pro League zdecydował się pod koniec 2022 roku, gdy rozwiązał kontrakt z Manchesterem United.

39-latek podczas swojej kariery bronił barw takich klubów jak Sporting CP, Manchester United, Real Madryt czy Juventus. Do tej pory niewielu fanów wiedziało, że w 2018 roku historia Ronaldo mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Zaskakujące wieści na ten temat przekazał Patrice Evra w rozmowie z portalem RMC Sport. Według byłego reprezentanta Francji w 2018 roku Cristiano Ronaldo był zainteresowany grą w Paris Saint-Germain.

– Czy Cristiano kiedykolwiek chciał dołączyć do Paris Saint-Germain? Tak. To było, zanim podpisał kontrakt z Juventusem. Miał wtedy Chelsea, Juventus i PSG. Powiedział, że nigdy nie przejdzie do Arsenalu. Był zainteresowany projektem paryskim – zdradził Patrice Evra w rozmowie z RMC Sport.

– Można krytykować Cristiano, ale dostosowałby się i postarał. Spójrz, co robi w Arabii Saudyjskiej. On jest Saudyjczykiem! – dodał Francuz.

Ostatecznie zamiast PSG legendarny piłkarz przeniósł się do Juventusu. Stara Dama zapłaciła Realowi za transfer 117 milionów euro. W barwach turyńskiego klubu Ronaldo zdobył 101 bramek i zaliczył 22 asysty w 134 meczach.