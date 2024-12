FC Barcelona zmierzy się z Leganes w niedzielnym meczu 17. kolejki La Liga. Duma Katalonii jest murowanym faworytem do wygranej.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Wykorzystać potknięcie Realu

FC Barcelona ostatnich tygodni zdecydowanie nie może zaliczyć do udanych. Z pięciu ostatnich ligowych spotkań Duma Katalonii wygrała tylko jedno, czego efektem jest roztrwonienie przewagi nad resztą stawki. Na szczęście dla zespołu Hansiego Flicka punkty w ostatnim czasie traci również Real Madryt. Tak też było w sobotę, gdy Królewscy tylko zremisowali 3:3 z Rayo Vallecano. Piłkarze Barcelony muszą się jednak oglądać również na Atletico Madryt, które dzięki świetnej serii zniwelowało straty do dwóch największych hiszpańskich klubów.

Wrócić na zwycięski tor

FC Barcelona nie potrafi od dłuższego czasu ustabilizować formy i wrócić na zwycięski tor. Po raz ostatni dwa zwycięstwa z rzędu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, odniosła na początku listopada. W kolejnych tygodniach wygrane mecze przeplatała porażkami lub remisami. Przed tygodniem Duma Katalonii tylko zremisowała 2:2 z Realem Betis, by w tygodniu odnieść ważne zwycięstwo w Lidze Mistrzów nad Borussią Dortmund (3:2).

Niedzielny rywal Barcelony to jeden z zespołów walczących w tym sezonie o utrzymanie. Drużyna Leganes plasuje się obecnie tuż nad strefą spadkową, mając nad nią jeden punkt przewagi. Mimo to Duma Katalonii nie może sobie pozwolić na zlekceważenie rywala. Leganes co prawda nie wygrało ani jednego meczu na wyjeździe w tym sezonie, ale aż 5 z 8 takich spotkań kończyło podziałem punktów.

Mecze drużyny Barcelona Borussia Dortmund (2.31 xG) 2 Barcelona (1.89 xG) 3 Real Betis (2.62 xG) 2 Barcelona (1.66 xG) 2 Mallorca (0.92 xG) 1 Barcelona (4.92 xG) 5 Barcelona (2.27 xG) 1 Las Palmas (0.41 xG) 2 Barcelona (2.62 xG) 3 Brest (0.15 xG) 0 Mecze drużyny Leganes Leganes (0.84 xG) 0 Real Sociedad (1.46 xG) 3 CD Estepona 2 (6) Leganes 2 (7) Deportivo Alaves (1.92 xG) 1 Leganes (1.07 xG) 1 Leganes (0.07 xG) 0 Real Madrid (2.26 xG) 3 Leganes (0.99 xG) 1 Sevilla (0.99 xG) 0

Bilans wyraźnie dla Barcelony

Obie drużyny na ligowych boiskach mierzyły się do tej pory osiem razy. Aż siedem pojedynków zakończyło się wygranymi Barcelony. Leganes udało się raz zaskoczyć rywali i odnieść zwycięstwo przed własną publicznością w 2018 roku. Ostatnie ich pojedynki – dwa w lidze i jeden w Pucharze Króla – miały miejsce w sezonie 2019/20. Wszystkie zakończyły się wygranymi Barcy.

BVB – Barcelona: przewidywane składy

FC Barcelona – Leganes: przewidywane składy

FC Barcelona Marcus Sorg Leganes Borja Jiménez FC Barcelona Marcus Sorg 4-2-3-1 Przewidywany skład

Leganes Borja Jiménez Rezerwowi 2 Pau Cubarsí 6 Gavi 7 Ferrán Torres 14 Pablo Torre 16 Fermín López 18 Pau Victor Delgado 21 Frenkie De Jong 24 Eric García 25 Wojciech Szczesny 26 Ander Astralaga 35 Gerard Martin 36 Sergi Domínguez 1 Juan Soriano 3 Jorge Sáenz 4 Jackson Porozo 18 Sebastien Haller 19 Diego Garcia 21 Roberto López 23 Munir El Haddadi 24 Julián Chicco 27 Naim García 36 Alvin Abajas

Murowany faworyt

Nie ma wątpliwości kto jest faworytem niedzielnego spotkania. FC Barcelona nie powinna mieć najmniejszych problemów z odniesieniem zwycięstwa. Inne rozstrzygnięcie będzie po prostu sensacją.

Szanse na zwycięstwo FC Barcelona R W P W R W ? 84.5 % Remis 10.3 % Leganes P W P R W P ? 5.1 %

Mecz FC Barcelona - Legaens rozegrany zostanie w niedzielę (15 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja z tego meczu będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport. Mecz będzie można oglądać na stronie STS, po rejestracji konta z kodem GOAL oraz zagraniu dowolnego zakładu.