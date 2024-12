Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w 2025 roku stoczy walkę o awans na turniej finałowy mistrzostw świata, który w 2026 roku odbędzie się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. W piątkowe południe odbyło się losowanie grup eliminacji do mundialu w strefie europejskiej, podczas którego zespół Michała Probierza poznał swoich rywali. Biało-czerwoni w grupie H będą walczyć z Hiszpanią lub Holandią (przegranym ćwierćfinału Ligi Narodów), Finlandią, Litwą i Maltą.

Bezpośredni awans do mundial wywalczy tylko zwycięzca grupy. Zdecydowanym jej faworytem będzie Hiszpania lub Holandia, bez względu na to, który z tych zespołów ostatecznie trafi do “polskiej” grupy. To niewątpliwie zdecydowanie silniejsze drużyny od reprezentacji Polski i zostawienie ich przez Biało-czerwonych za plecami traktować będzie trzeba w kategoriach sensacji. Wystarczy spojrzeć na bilans bezpośrednich pojedynków polskiego zespołu z Hiszpanią i Holandią. Z 11 dotychczas rozegranych meczów z Hiszpanią, Polska wygrała tylko jedno. Rywale mają na koncie aż osiem wygranych. Z Holandią rywalizowaliśmy do tej pory 20 razy i udało się ją pokonać tylko trzykrotnie. Pomarańczowi triumfowali z kolei w dziesięciu meczach. Trzeba również zaznaczyć, że Polska nie wygrała z Holandią żadnego z 13 ostatnich meczów.

Drużyna Michała Probierza powinna skupić się tym samym na walce o drugie miejsce w grupie, które daje prawo gry w barażach o awans. Z 16 zespołów, które zagrają w meczach barażowych, na mundial pojadą cztery. Głównym rywalem polskiej drużyny w walce o drugą lokatę będzie prawdopodobnie reprezentacja Finlandii. Polska będzie jednak faworytem bezpośrednich spotkań. Do tej pory świetnie radziła sobie w starciach z Finami, wygrywając 21 z 32 rozegranych meczów. Finowie zwyciężyli tylko w trzech spotkaniach.

Polska ma również korzystny bilans w bezpośrednich starciach z pozostałymi dwoma rywalami w grupie H – Litwą i Maltą. Z pierwszymi rywalizowaliśmy do rej pory 11 razy, wygrywając pięć spotkań i doznają dwóch porażek. Z kolei z Maltą Polska wygrała wszystkie cztery dotychczasowe spotkania.

Reprezentacja Polski rywalizację w eliminacjach rozpocznie 21 lub 22 marca 2025 roku. Na razie nie jest znany szczegółowy terminarz.

