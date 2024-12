Liverpool i Arsenal powalczą o transfer! W grze ponad 60 milionów euro

PA Images / Paul Marriott / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot oraz Mikel Arteta

Joao Pedro na celowniku Liverpoolu i Arsenalu

Zimowe okienko transferowe zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem Liverpool oraz Arsenal jakiś czas temu rozpoczęli rywalizację o względy Joao Pedro, który na co dzień reprezentuje barwy Brighton & Hove Albion. Serwis „CaughtOffside” donosi, że również Manchester City wykazuje zainteresowanie Brazylijczykiem. Jednak to władze z Anfield Road i londyńczycy są bardziej zdeterminowani do transferu.

Z informacji przekazanych przez wspomniane źródło dowiadujemy się, że Arsenal i Liverpool będą musieli sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Joao Pedro. Brighton & Hove Albion oczekuje ofert za swojego zawodnika w okolicach 70 milionów euro. Zarówno The Reds jak i londyńczycy obecnie nie chcą zaproponować takiej kwoty. Angielscy giganci są w stanie przeznaczyć na transfer brazylijskiego napastnika kwotę w granicach 55-65 milionów euro.

Joao Pedro ma być otwarty na zmianę barw klubowych. Zawodnik bowiem liczy na grę w Lidze Mistrzów. Wkrótce zatem może rozstrzygnąć się kwestia przyszłości napastnika Brighton & Hove Albion.

W obecnym sezonie Joao Pedro imponuje formą. Brazylijczyk rozegrał dziewięć spotkań. I w tym czasie udało mu się czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć trzy asysty.