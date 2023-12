fot. Imago / IPA Sport / ABACA Na zdjęciu: Matteo Guendouzi

Matteo Guendouzi został bohaterem Lazio, zdobywając jedyną bramkę we wtorkowym meczu Coppa Italia

Rzymianie wywalczyli awans do 1/4 finału rozgrywek

W ćwierćfinale ekipa Maurizio Sarriego zagra z lepszym z pary AS Roma – Cremonese

Lazio w ćwierćfinale Pucharu Włoch

Lazio w roli faworyta podchodziło do potyczki z Genoą. Stołeczna ekipa miała za sobą dwa kolejne zwycięstwa, licząc mecze w Serie A i Lidze Mistrzów. Rossoblu w ostatnich dwóch spotkaniach ligi włoskiej remisowali i przegrali.

W pierwszej części gry oddane zostały cztery celne strzały, po dwa każdej ze stron. Po jednym z nich padła bramka. Jej autorem był już w piątej minucie spotkania Matteo Guendouzi. Francuski pomocnik wykorzystał podanie Luki Pellegriniego i na przerwę Lazio udało się z jednobramkową zaliczką.

Genoa w drugiej połowie chciała powalczyć i doprowadzić do wyrównania. Trudno jednak o to, jeśli nie oddaje się celnych strzałów. Rossoblu w drugiej odsłonie nie potrafili zmusić do interwencji golkipera gości.

Rzymianie natomiast w 51. minucie drugi raz skierowali piłkę do siatki. Miało to miejsce po próbie Felipe Andersona. Niemniej zawodnik pomógł sobie ręką i trafienie zostało anulowane. Finalnie ekipa z Rzymu wygrał 1:0 i znalazła się w kolejnej fazie rozgrywek.