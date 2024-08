LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Kosta Runjaic

Pierwszy mecz i już zwycięstwo

Kosta Runjaić jakiś czas temu objął zespól Udinese Calcio. Niemiecki szkoleniowiec znany m.in. z pracy w Pogoni Szczecin oraz Legii Warszawa otrzymał szansę prowadzenia zespołu w czołowej lidze na Starym Kontynencie, co przyznać trzeba, zdarza się dość rzadko po pracy w Polsce. A właściwie, to bardziej pasującym słowem byłoby stwierdzenie, że praktycznie nigdy.

Niemniej Runjaić we Włoszech już pracuje i może pochwalić się pierwszym sukcesem. Chodzi mianowicie o fakt, że szkoleniowiec wraz ze swoim zespołem awansował właśnie do kolejnej rundy Pucharu Włoch. Jego Udinese przed własną publicznością pokonało ekipę Unione Sportiva Avellino, która to występuje na poziomie Serie C aż 4:0.

W niedzielę czeka jednak Niemca i jego drużynę dużo poważniejszy rywal w pierwszym meczu nowego sezonu ligi włoskiej. Wówczas, na wyjeździe, zmierzą się oni z sensacją poprzednich rozgrywek, czyli ekipą Bolognii. Tydzień później zaś podejmą Lazio Rzym i dopiero w trzeciej serii gier czeka ich teoretycznie łatwiejszy rywal – Como.

