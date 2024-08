Udany debiut Marchwińskiego. Jego zespół gra dalej

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Filip Marchwiński

Marchwiński z oficjalnym debiutem we Włoszech

Filip Marchwiński jakiś czas temu przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego z Lecha Poznań do US Lecce. Ofensywny pomocnik przez ostatnie lata był coraz to ważniejszą postacią Kolejorza, aż w końcu doszedł do takiego momentu, że musiał postawić kolejny krok w swojej karierze. W barwach zespołu ze stolicy Wielkopolski rozegrał on 166 meczów, w których zdobył 28 bramek i zanotował 11 asyst.

Od nowego sezonu jego nowym klubem jest właśnie włoskie Lecce, które gra na poziomie Serie A. Niemniej Marchwiński zadebiutował w nowej koszulce wcześniej, niż wystartowała liga, albowiem rozegrał pół godziny w starciu Pucharu Włoch z Mantovą. Jego zespół wygrał 2:1 i awansował do kolejnej rundy tych rozgrywek. Tak więc można uznać, że debiut 22-latka na Półwyspie Apenińskim jest udany.

US Lecce w 1/16 Pucharu Włoch zmierzy się z Sassuolo. A już w poniedziałek podejmą oni Atalantę Bergamo. Dwukrotny reprezentant Polski z zespołem podpisał umowę do końca czerwca 2028 roku. Jego wartość według serwisu “Transfermarkt” wynosi obecnie sześć milionów euro.

Czytaj więcej: Kibice Wisły z jasnym przekazem dla Królewskiego. Domagają się jednej rzeczy