Wisła bez gwiazdy na mecz Pucharu Polski, a może i dłużej. Jop potwierdził

15:57, 28. października 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Piotr Rzepecki, 365dniopilce.pl

Angel Rodado nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecz z Hutnikiem Kraków w Pucharze Polski. Te informacje potwierdził na konferencji prasowej trener Mariusz Jop.

Angel Rodado
Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Angel Rodado wypada na mecz Pucharu Polski

Wisła Kraków w miniony weekend wygrała kolejny ligowy mecz w tym sezonie. Biała Gwiazda tym razem okazała się lepsza przed własną publicznością od zespołu Stali Rzeszów. Tym samym lokują się nadal na pozycji absolutnego lidera tabeli Betclic 1. ligi i po raptem 14 kolejkach, na koncie mają aż 35 punktów, a do tego kapitalny bilans: 42 bramki zdobyte oraz 12 straconych.

To oznacza, że właściwie trudno oprzeć się wrażeniu, że piłkarze Mariusza Jopa mają przed sobą prostą drogę do awansu i wyczekiwanego powrotu do PKO Ekstraklasy. Niemniej w środku tygodnia czeka ich pojedynek z Hutnikiem Kraków w STS Pucharze Polski. Wszystko wskazuje na to, że derby miasta będą bardzo emocjonujące, ale zabraknie w nich Angela Rodado. Pierwsze informacje na temat urazu Hiszpana pojawiły się po meczu, ale teraz Mariusz Jop potwierdził te przypuszczenia na konferencji prasowej.

Angel Rodado nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na spotkanie z Hutnikiem w Pucharze Polski. Zrobimy wszystko, by na niedzielny mecz Angel był gotowy. Staw skokowy jest cały czas obrzęknięty, nasz sztab medyczny walczy z czasem – powiedział szkoleniowiec Białej Gwiazdy cytowany przez Piotra Rzepeckiego z serwisu „365dniopilce.pl”.

