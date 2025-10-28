Wisła bez gwiazdy na mecz Pucharu Polski, a może i dłużej. Jop potwierdził

Angel Rodado nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecz z Hutnikiem Kraków w Pucharze Polski. Te informacje potwierdził na konferencji prasowej trener Mariusz Jop.

Angel Rodado wypada na mecz Pucharu Polski

Wisła Kraków w miniony weekend wygrała kolejny ligowy mecz w tym sezonie. Biała Gwiazda tym razem okazała się lepsza przed własną publicznością od zespołu Stali Rzeszów. Tym samym lokują się nadal na pozycji absolutnego lidera tabeli Betclic 1. ligi i po raptem 14 kolejkach, na koncie mają aż 35 punktów, a do tego kapitalny bilans: 42 bramki zdobyte oraz 12 straconych.

To oznacza, że właściwie trudno oprzeć się wrażeniu, że piłkarze Mariusza Jopa mają przed sobą prostą drogę do awansu i wyczekiwanego powrotu do PKO Ekstraklasy. Niemniej w środku tygodnia czeka ich pojedynek z Hutnikiem Kraków w STS Pucharze Polski. Wszystko wskazuje na to, że derby miasta będą bardzo emocjonujące, ale zabraknie w nich Angela Rodado. Pierwsze informacje na temat urazu Hiszpana pojawiły się po meczu, ale teraz Mariusz Jop potwierdził te przypuszczenia na konferencji prasowej.

– Angel Rodado nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na spotkanie z Hutnikiem w Pucharze Polski. Zrobimy wszystko, by na niedzielny mecz Angel był gotowy. Staw skokowy jest cały czas obrzęknięty, nasz sztab medyczny walczy z czasem – powiedział szkoleniowiec Białej Gwiazdy cytowany przez Piotra Rzepeckiego z serwisu „365dniopilce.pl”.

