Górnik Zabrze po dogrywce we wtorkowy wieczór pokonał Zagłębie Sosnowiec (2:1) i awansował do kolejnej rundy Fortuna Pucharu Polski. Sebastian Musiolik w rozmowie z Goal.pl wypowiedział się na temat samego meczu, niewykorzystanego rzutu karnego, a także stanu murawy na ArcelorMittal Park.

Górnik Zabrze miał okazję zagrać we wtorkowy wieczór ponad 120 minut na legendarnej juz murawie na ArcelorMittal Park przeciwko Zagłebiu Sosnowiec

Na temat stanu boisku krytycznych słów nie szczędził Sebastian Musiolik

Zawodnik zabrzańskiej drużyny dał do zrozumienia, że niezależnie od długości wkrętów do butów piłkarskich, przyczepność na boisku w Sosnowcu pozostawia wiele do życzenia

“Sa rzeczy, na które nie ma się wpływu”

Górnik Zabrze nie bez kłopotu wywalczył awans do 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Ekipa z Roosevelta potrzebowała dogrywki, aby wyeliminować Zagłębie Sosnowiec z rozgrywek. O rywalizacji opowiedział napastnik zabrzańskiej drużyny.

– Dopiero po stracie bramki przejęliśmy inicjatywę. Do tego momentu mieliśmy duży problemy ze skonstruowaniem akcji. Później jednak narzuciliśmy swój styl gry, weszliśmy na odpowiedni poziom i kwestią czasu było to, kiedy strzelimy gola – przekonywał Sebastian Musiolik w rozmowie z Goal.pl.

Jedenastki w starciu z ekipą z Sosnowca nie wykorzystał Filipe Nascimento. Tymczasem napastnik 14-krotnego mistrza Polski ujawnił, dlaczego sam nie zdecydował się na wykorzystanie rzutu karnego w meczu z Zagłębiem. – Filipe wziął piłkę i był pewny tego, że strzeli. Ja natomiast nie jestem osobą, która wychodzi przed szereg, więc podszedłem do tego na spokojnie – mówił zawodnik zabrzan.

Musiolik bramki we wtorkowym meczu Fortuna Pucharu Polski nie zdobył, ale ujrzał żółtą kartkę, co miało miejsce w 119. minucie rywalizacji. Sam zawodnik nie robił z tego problemu, ale wyjaśnił, dlaczego taka sytuacja miała miejsce. – To są emocje, to jest piłka nożna. Ogólnie jestem stonowany, ale jak czasem się zagrzeję, to są później takie numery – śmiał się Musiolik. – Trochę na pewno żałuję tej żółtej kartki, ale już teraz nic nie można zrobić – uzupełnił 27-latek.

Murawa na ArcelorMittal Park jest w ostatnim czasie krytykowana przez wielu zawodników. Również napastnik ekipy z Zabrza wystawił jej “laurkę”. – Myślałem, że będzie troszkę gorzej. Ogólnie było jednak widać, że w kilku kluczowych sytuacjach przewracaliśmy się i trudno było temu zapobiec. Wszyscy mówili o tej murawie i ja jestem z opiniami, że jest ona słaba. Są jednak rzeczy, na które nie ma się wpływu. Rozmawiałem o tym boisku z kolegami z Rakowa i nie ma recepty na to, aby na tej murawie się nie przewracać. Nie wiem, jak długie wkręty musiałbym mieć, aby się nie przewrócić. Trener nas uczulał oczywiście na boisko, ale i tak w niektórych momentach brakowało przyczepności – ocenił piłkarz.

