IMAGO / Konrad Swierad Na zdjęciu: Filip Wilak

Filip Wilak otworzył swój worek z bramkami w Lechu Poznań

Kolejorz pokonał Zawiszę Bydgoszcz 4:0 w Fortuna Pucharze Polski

Dwa gole Dumie Wielkopolski zapewnił właśnie skrzydłowy

“Bez podpalania się, chcę jeść małymi łyżeczkami”

Lech Poznań wygrał 4:0 z Zawiszą Bydgoszcz, dzięki czemu zameldował się w 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Bohaterem Dumy Wielkopolski został Filip Wilak, który dwukrotnie trafił do siatki rywala. Dla dwudziestoletniego lewoskrzydłowego to pierwsze, ale na pewno nie ostatnie gole w koszulce Kolejorza.

– Na pewno cieszy zwycięstwo, to po pierwsze. A po drugie, jestem bardzo zadowolony z tych dwóch moich goli, to pierwsze trafienia w oficjalnym występie w Kolejorzu. Natomiast bez podpalania się, chcę jeść małymi łyżeczkami i kiedy tylko dostanę szansę, prezentować się jak najlepiej – powiedział Filip Wilak cytowany przez oficjalną stronę internetową Lecha Poznań.

– Można powiedzieć, że zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie była pełna dominacja z naszej strony. Wynik ani przez moment nie był zagrożony. Awansowaliśmy do 1/8 finału i oby tak dalej, chcemy dojść do finału i go wygrać, podnieść główne trofeum – dodał wychowanek Kolejorza.