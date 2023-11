IMAGO / Konrad Swierad Na zdjęciu: John van den Brom

Lech Poznań nie miał problemów z Zawiszą Bydgoszcz

Kolejorz wygrał 4:0 i awansował dalej w Fortuna Pucharze Polski

John van den Brom wskazał pozytywy po tym meczu

Lech Poznań pokonał Zawiszę Bydgoszcz 4:0 w wyjazdowym meczu 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski i tym samym awansował dalej w tych rozgrywkach. Na listę strzelców we wtorek wieczorem wpisali się dwukrotnie Filip Wilak, Filip Szymczak oraz Kristoffer Velde. John van den Brom jest zadowolony z debiutów Aliego Gholizadeha i Maksymiliana Dziuby.

– To był mecz przez nas w pełni kontrolowany i to jest słowo, które go najlepiej opisuje. Trochę przyszło nam poczekać na pierwszego gola, ale wykonaliśmy w tym czasie rzetelną pracę, wykazując się odpowiednią cierpliwością. Równolegle pozostaliśmy dobrze zorganizowani i podobnie było po przerwie, już po strzeleniu dwóch goli – powiedział John van den Brom cytowany przez oficjalną stronę internetową oraz media społecznościowe Lecha Poznań.

– W tym spotkaniu mieliśmy sporo pozytywów, takich jak dwa gole Filipa Wilaka czy debiuty Aliego oraz Maksa Dziuby. Generalnie rzecz biorąc, postawa młodych wychowanków ma prawo cieszyć. Najważniejsze pozostaje oczywiście to, że przeszliśmy do kolejnej rundy pucharu, to było naszym głównym celem na dziś – dodał holenderski trener.