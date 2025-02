Real Madryt jedną nogą w finale! Cudowna asysta Bellinghama i gol Endricka [WIDEO]

CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Zaliczka przed rewanżem na Bernabeu, Real wygrywa po golu Endricka

Real Madryt w środę wieczorem udał się na wyjazd do San Sebastian w Kraju Basków, gdzie w czekał ich pierwszy z dwóch półfinałowych meczów z Realem Sociedad. Ze względu na napięty terminarz oraz kilka problemów zdrowotnych Carlo Ancelotti mocno namieszał składem. W wyjściowej jedenastce znaleźli się m.in. Andrij Łunin, Arda Guler czy Endrick.

Mimo dużych rotacji w składzie Królewscy sprostali wyzwaniu i odnieśli cenne zwycięstwo przed rewanżowym starciem na Santiago Bernabeu. Pierwsze starcie z Realem Sociedad zakończyło się wynikiem (1:0), a zwycięskiego gola zdobył 18-letni Endrick.

Pierwsza, a zarazem ostatnia bramka w meczu padła w 19. minucie spotkania. Jude Bellingham popisał się perfekcyjnym długim podaniem w kierunku Endricka. Brazylijczyk, choć wydawało się, że źle przyjął piłkę, finalnie opanował futbolówkę i strzałem z lewej nogi skierował ją do siatki. Dla 18-letniego napastnika było to już czwarte trafienie w rozgrywkach Pucharu Króla. Łącznie ma na swoim koncie 6 bramek w 25 występach we wszystkich rozgrywkach.

Przegląd pola Bellinghama? TOP 🤩 Real Madryt prowadzi z Realem Sociedad 1:0 ⚽️



🔴 📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/UCm27Y7Ifx pic.twitter.com/BjNrmq8vs9 — TVP SPORT (@sport_tvppl) February 26, 2025

W drugiej połowie Real Sociedad naciskał, aby doprowadzić do wyrównania, lecz fantastycznie w bramce spisywał się Andrij Łunin. Królewscy w drugich czterdziestu pięciu minutach również mieli kilka okazji do zdobycia gola. Najlepszą z nich zmarnował Endrick, który po otrzymaniu podania uderzył w lewy słupek.

Ostatecznie przed rewanżem Real Madryt wypracował sobie skromną jednobramkową zaliczkę. Drugie spotkanie, które zdecyduje o awansie do finału Pucharu Króla, odbędzie się 1 kwietnia o godzinie 21:30 na Santiago Bernabeu.

Real Sociedad 0:1 Real Madryt (Endrick 19′)