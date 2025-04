Skandaliczna końcówka El Clasico. Sędzia pokazał aż trzy czerwone kartki!

Barcelona po dogrywce pokonała Real Madryt w finale Pucharu Króla. W samej końcówce doszło do skandalicznej sytuacji, na skutek której sędzia pokazał czerwone kartki trzem piłkarzom Królewskich.

Na zdjęciu: Sędzia meczu Barcelona - Real Madryt

Nie tylko Rudiger. Kto jeszcze został ukarany?

Barcelona i Real Madryt spotkali się w sobotnim finale Pucharu Króla. Stawka tego El Clasico była więc wyjątkowo wysoka. Obie drużyny były zdeterminowane, aby pokonać odwiecznego rywala i sięgnąć po trofeum. W to starcie lepiej weszła Blaugrana, która wyszła na prowadzenie w 28. minucie za sprawą Pedriego. Hiszpański pomocnik popisał się znakomitym uderzeniem zza pola karnego.

Po zmianie stron Real ruszył do odrabiania strat. W ciągu kilku minut zdobył dwie bramki i dążył do wygranej. W 84. minucie tym razem to Barcelona wyrównała, a ten gol zadecydował o konieczności rozegrania dogrywki.

Wydawało się, że żaden z zespołów nie przesądzi rywalizacji na swoją korzyść bez konkursu jedenastek. W 116. minucie zachwycił natomiast Jules Kounde, który odebrał piłkę na połowie Królewskich i precyzyjnym strzałem po ziemi pokonał Thibauta Courtoisa. Było to ostatnie trafienie, więc Blaugrana chwilę później mogła cieszyć się ze zwycięstwa.

W doliczonym czasie gry doszło do skandalicznej sytuacji w okolicach ławki rezerwowych Realu Madryt. Sfrustrowany decyzją sędziego Antonio Rudiger rzucił w jego kierunku przedmiotem, a później zachowywał się bardzo agresywnie i musiał być uspokajany przez kolegów. Wtórowali mu także Jude Bellingham i Lucas Vazquez, którzy także nadmiernie protestowali. Cała trójka otrzymała od arbitra czerwone kartki.

Rudigerowi grozi długie zawieszenie w postaci nawet 12 meczów. Bellingham i Vazquez nie otrzymają tak surowej kary. Niewykluczone, że zostanie ona odłożona w czasie, zatem będą oni pauzować na początku przyszłego sezonu w Pucharze Króla. Niemieckiego obrońcę czeka znacznie dłuższa przerwa od gry.